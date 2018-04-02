Я LOVE пятницу
Какие планы на ПЯТНИЦУ? Правильно — ОТДЫХАТЬ. А что нужно для отдыха? Рецепт предельно прост — хорошая музыка, вкусные коктейли и конечно же сумасшедшие шоу. У нас есть все и даже больше, угощаем всех весенними коктейлями .
За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet
Человек с микрофоном — Strong.
Заказ столов по тел. 42−24−54
Стоимость: от 150Р., девушкам вход свободный до 23.00
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
6 апреля 2018, пятница
21:00
13 апреля 2018, пятница
21:00
20 апреля 2018, пятница
21:00
27 апреля 2018, пятница
21:00