Я LOVE пятницу

Какие планы на ПЯТНИЦУ? Правильно — ОТДЫХАТЬ. А что нужно для отдыха? Рецепт предельно прост — хорошая музыка, вкусные коктейли и конечно же сумасшедшие шоу. У нас есть все и даже больше, угощаем всех весенними коктейлями .

За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet

Человек с микрофоном — Strong.

Заказ столов по тел. 42−24−54



Стоимость: от 150Р., девушкам вход свободный до 23.00