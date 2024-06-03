  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Умная, нетребовательная кошечка Уголёк ищет дом - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Умная, нетребовательная кошечка Уголёк ищет дом

Умная, нетребовательная кошечка Уголёк ищет дом

Год назад у ничейной кошки на ничейной даче родились пятеро котят. Кошачье семейство не расставалось, везде ходили вместе, любили друг друга, заботились друг о дружке. Когда начались холода, некоторых котят забрали, один пропал вместе с мамой. А Уголёк, как назвали его дачники, остался один на один с сугробами, стужами и метелями.

Добрый человек взял его себе на зиму, разрешил жить на веранде, а летом вернул на историческую родину. Несмотря на имя, Уголёк –  кошечка. Умная, воспитанная, стерилизованная, ненавязчивая, к лотку приучена, мышеловка. Только на руки не идёт, дичится. Никто её ни к рукам, ни  к ласкам не приручал.

Идеально для неё проживание в частном доме, очень любит гулять, ей нравится общество людей, но её доверие надо заслужить. Ищет человека, который захочет с ней общаться, даст крышу над головой и корм. В еде не притязательна и не капризна.

Тел. 8-953-438-52-40, Елена. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:59 +1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ручные котята в заботливые руки
Ручные котята в заботливые руки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.