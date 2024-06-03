Умная, нетребовательная кошечка Уголёк ищет дом

Год назад у ничейной кошки на ничейной даче родились пятеро котят. Кошачье семейство не расставалось, везде ходили вместе, любили друг друга, заботились друг о дружке. Когда начались холода, некоторых котят забрали, один пропал вместе с мамой. А Уголёк, как назвали его дачники, остался один на один с сугробами, стужами и метелями.

Добрый человек взял его себе на зиму, разрешил жить на веранде, а летом вернул на историческую родину. Несмотря на имя, Уголёк – кошечка. Умная, воспитанная, стерилизованная, ненавязчивая, к лотку приучена, мышеловка. Только на руки не идёт, дичится. Никто её ни к рукам, ни к ласкам не приручал.

Идеально для неё проживание в частном доме, очень любит гулять, ей нравится общество людей, но её доверие надо заслужить. Ищет человека, который захочет с ней общаться, даст крышу над головой и корм. В еде не притязательна и не капризна.

Тел. 8-953-438-52-40, Елена.