8 и 9 июня в Туле пройдет III фестиваль джазовой музыки PATIO JAZZ FEST.

На фестивале выступят музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Кубы. Гостей ждут разные стили и направления джаза, импровизации.

8 июня на Казанской набережной с 17 до 20 часов выступят Василий Еретин & Билет на М.А.Р.С., Ольга Андреева & Билет на М.А.Р.С., Юрий Ковешников & Free Sound (Тула), Down Town Big Band (Москва, Тула), а после джем солистов фестиваля.

9 июня на Ликерке Лофт с 17 до 20 часов для туляков JazzOver, Groove Organizations, Ginger Brass Band и Moreira's Jazz Band.



Вход свободный.