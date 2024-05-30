PATIO JAZZ FEST
8 и 9 июня в Туле пройдет III фестиваль джазовой музыки PATIO JAZZ FEST.
На фестивале выступят музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Кубы. Гостей ждут разные стили и направления джаза, импровизации.
8 июня на Казанской набережной с 17 до 20 часов выступят Василий Еретин & Билет на М.А.Р.С., Ольга Андреева & Билет на М.А.Р.С., Юрий Ковешников & Free Sound (Тула), Down Town Big Band (Москва, Тула), а после джем солистов фестиваля.
9 июня на Ликерке Лофт с 17 до 20 часов для туляков JazzOver, Groove Organizations, Ginger Brass Band и Moreira's Jazz Band.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула , Тула
8 июня 2024, суббота
17:00
9 июня 2024, воскресенье
17:00
8 июня, суббота 00:00
8 июня, суббота 00:00
8 июня, суббота 00:00
8 - 9 июня
14 - 16 июня
14 июня, пятница 00:00