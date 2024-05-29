6 июня в Городском концертном зале покажут феерическое шоу в 2-х частях от Театра костюма «Контур» — «Бал».



Это будет незабываемое путешествие во времени, где зритель погрузится в атмосферу разных эпох. Средневековый бал у Капулетти, на котором юная Джульетта впервые увидела Ромео. Поражающий роскошью нарядов бал короля Солнца Людовика XIV в стиле барокко. Бал XIX века и встреча Анны Карениной и Алексея Вронского. Начало XX века с танго, матчишем и чарльстоном, а также предвоенный бал на танцплощадке. Завершится путешествие на дискотеке XXI века.

Во второй части шоу зрителя ждет история о людях и их страстях: обольститель Казанова, величественная Клеопатра и утончённый Моцарт поделятся своими историями любви.