Бал
6 июня в Городском концертном зале покажут феерическое шоу в 2-х частях от Театра костюма «Контур» — «Бал».
Это будет незабываемое путешествие во времени, где зритель погрузится в атмосферу разных эпох. Средневековый бал у Капулетти, на котором юная Джульетта впервые увидела Ромео. Поражающий роскошью нарядов бал короля Солнца Людовика XIV в стиле барокко. Бал XIX века и встреча Анны Карениной и Алексея Вронского. Начало XX века с танго, матчишем и чарльстоном, а также предвоенный бал на танцплощадке. Завершится путешествие на дискотеке XXI века.
Во второй части шоу зрителя ждет история о людях и их страстях: обольститель Казанова, величественная Клеопатра и утончённый Моцарт поделятся своими историями любви.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
6 июня 2024, четверг
18:30
6 июня, четверг 00:00
8 июня, суббота 00:00
8 - 9 июня
8 июня, суббота 00:00
8 июня, суббота 00:00
6 июня, четверг 00:00