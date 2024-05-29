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Бал

Бал

6 июня в Городском концертном зале покажут феерическое шоу в 2-х частях от Театра костюма «Контур» — «Бал».

Это будет незабываемое путешествие во времени, где зритель погрузится в атмосферу разных эпох. Средневековый бал у Капулетти, на котором юная Джульетта впервые увидела Ромео. Поражающий роскошью нарядов бал короля Солнца Людовика XIV в стиле барокко.  Бал XIX века и встреча Анны Карениной и Алексея Вронского. Начало XX века с танго, матчишем и чарльстоном, а также предвоенный бал на танцплощадке. Завершится путешествие на дискотеке XXI века.

Во второй части шоу зрителя ждет история о людях и их страстях: обольститель Казанова, величественная Клеопатра и утончённый Моцарт поделятся своими историями любви.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
6 июня 2024, четверг
18:30
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