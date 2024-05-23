Обряд. Во власти демона

Премьера: 23.05.2024

Режиссер: Ажар Кинои Лубис

Актеры: Таскья Намья, Т.Рифну Викана, Вафда Сайфан Лубис, Кинариоси, Джулио Паренгкуан, Элли Д.Лутан, Фарас Фатик, Райя Адена Сях

Жанр: Детективы, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 97 минут

Возрастные ограничения: 18+

2002 год. Отец девочки Надии проводит ритуальный жертвенный обряд, во время которого погибает ее мать, а спустя 10 лет при схожих обстоятельствах умирает и старшая сестра Йога. Вскоре выясняется, что каждые 10 лет жуткому демону требуется новая жертва и теперь настал черед Надии.