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Обряд. Во власти демона

Обряд. Во власти демона

Премьера:
23.05.2024
 
Режиссер:
Ажар Кинои Лубис
  
Актеры:
Таскья Намья, Т.Рифну Викана, Вафда Сайфан Лубис, Кинариоси, Джулио Паренгкуан, Элли Д.Лутан, Фарас Фатик, Райя Адена Сях
  
Жанр:
Детективы, Ужасы, Драматический
  
Продолжительноcть:
97 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

2002 год. Отец девочки Надии проводит ритуальный жертвенный обряд, во время которого погибает ее мать, а спустя 10 лет при схожих обстоятельствах умирает и старшая сестра Йога. Вскоре выясняется, что каждые 10 лет жуткому демону требуется новая жертва и теперь настал черед Надии.

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