Возмущенные туляки: «Почему нам запрещают заниматься спортом на школьных стадионах?»

Фото Алексея Пирязева.

С такими жалобами в нашу редакцию обратились любители физкультуры на свежем воздухе.

Люди из разных районов города, но вопрос у них один. Пишет читатель из Мясново:

— Нас перестали пускать на школьный стадион заниматься спортом. Мы привыкли там бегать, а в минувшие выходные охранники подбежали, стали снимать на видео и грозить полицией. Даже не потрудились что-либо объяснить, просто кричали на нас, чтобы мы срочно ушли.

Мы отправили запрос в Министерство образования Тульской области и вот что нам ответили:

— В целях обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций беспрепятственный доступ на территорию запрещен. Допуск на территорию организаций, в том числе на стадионы, осуществляется по согласованию с руководством ОО, которое, в свою очередь, руководствуется комплексом нормативных документов.