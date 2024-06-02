  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Возмущенные туляки: «Почему нам запрещают заниматься спортом на школьных стадионах?» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Возмущенные туляки: «Почему нам запрещают заниматься спортом на школьных стадионах?»
Фото Алексея Пирязева.

Возмущенные туляки: «Почему нам запрещают заниматься спортом на школьных стадионах?»

С такими жалобами в нашу редакцию обратились любители физкультуры на свежем воздухе.

Люди из разных районов города, но вопрос у них один. Пишет читатель из Мясново:

— Нас перестали пускать на школьный стадион заниматься спортом. Мы привыкли там бегать, а в минувшие выходные охранники подбежали, стали снимать на видео и грозить полицией. Даже не потрудились что-либо объяснить, просто кричали на нас, чтобы мы срочно ушли. 

Мы отправили запрос в Министерство образования Тульской области и вот что нам ответили:

— В целях обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций беспрепятственный доступ на территорию запрещен. Допуск на территорию организаций, в том числе на стадионы, осуществляется по согласованию с руководством ОО, которое, в свою очередь, руководствуется комплексом нормативных документов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:13 0
Другие статьи по темам
Событие
стадионбегшкола
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Центре игровых видов спорта прошел фестиваль по футболу для девочек «Хрустальная бутса»
В Центре игровых видов спорта прошел фестиваль по футболу для девочек «Хрустальная бутса»
В Туле водитель решил, что пассажира можно высадить и на пешеходном переходе
В Туле водитель решил, что пассажира можно высадить и на пешеходном переходе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.