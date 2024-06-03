А зачем вообще пить кофе в кофейне?

Одно время я работал на точке, рядом с которой стоял вендинговый аппарат и частенько происходила такая ситуация: человек заходит внутрь, видит кофейню, подходит поближе чтобы посмотреть меню, я, разумеется, приветствую его, спрашиваю нужна ли помощь, он отказывается, стоит так около 5 минут, размышляет и вдруг поднимая голову говорит: а у вас тут вообще кофе-то за такие бабки хоть кто-то берет? После этого превосходного вопроса такие люди обычно разворачивались и шли к аппарату с кофе за 50 рублей. Не поймите неправильно, каждый пьет то, что он хочет, просто такая постановка вопроса лично мне кажется не совсем уместной. И происходило это на моей памяти около 10 раз. Был даже один мужчина, который приходил со шкаликом, брал себе горячий шоколад из того же автомата и, видимо, мешал себе «черного русского». Так вот, а почему же кофе в вендинге стоит так дешево и стоит ли его вообще пить? Будем разбираться сегодня.

Почему кофе в аппаратах такой дешевый?

Не думаю что вас это повергнет в шок, но: кофе в вендинговых аппаратах такой дешевый, потому что там используется самое дешевое зерно и сухие ингредиенты.

В качестве основы для эспрессо берут либо рустированные смеси в соотношении 60% арабики на 40% робусты, либо более жесткие вариации вплоть до 100% робусты. Стоит ли говорить о том как это влияет на конечный продукт? Но тут, как говорится: на вкус и цвет все фломастеры разные. Понял я это, кстати, в тот момент, когда в кофейню пришли гости из Армении и спросили у меня есть ли у нас 1 кг 100% робусты, мол, мучаются у нас тут с этой кислятиной, не могут найти. Я, разумеется, расспросил их по этому поводу и, хотя, помочь не смог, так как такого кофе у нас не было, узнал, что в Армении много людей больше любит робусту, нежели арабику. Но все же, к теме.

Почему сухое молоко? Обычное молоко, даже пастеризованное, пришлось бы хранить в холоде, к тому же, из 1 кг сухого молока можно сделать 5 литров готового напитка.

Но что будет, если самостоятельно пройтись по улицам нашего прекрасного города и попить кофе из таких аппаратов? А давайте узнаем.

Красноармейский проспект 25

Единственное место из подборки, в которое я шел целенаправленно, так как точно знал, что там есть целых два аппарата! И, к слову, решил, что везде буду брать маленький капуч. Если хотите узнать чуть больше о правильном капучино и критериях его оценки, прочитайте вот это, там я сравнивал между собой капучи из разных кофеен! И помните, что все оценки далее — субъективны. Итак, первый аппарат:

Hohoro coffee



Стандартный вендинг, ничего особенного, стоимость напитка 120 рублей. На 30 рублей дешевле средней кофейни. Судя по цене, кофе будет на смеси арабики и робусты. Итак, на выходе я получил вот что:

Рыхлая, слабо осязаемая пенка, как будто от фейри, разведенного в воде, что ожидаемо для «нерукотворного» капуча, довольно неплотная, жидкая консистенция и явно пониженная температура напитка, что, в общем, стандартно для аппаратов. Но тем не менее, во вкусе не было обнаружено никакого негатива, более того, я почувствовал сладость, но, рано радовался. В тот же момент я вспомнил что это за сладковатый привкус — сухое молоко. Если вдруг никогда не ели сухое молоко ложкой или не пробовали его разводить с водой, поясню: этот вкус чуть более базовый и плоский чем естественная сладость кофе, нечего уж и сравнивать с сахаром, так что, хотя это и не критично, естественной сладости кофе обнаружено не было. Вердикт: можно пить, хоть и без особого удовольствия — 2.5/5.

Зерновая

Аппарат от местных обжарщиков кофе:



Маленький капуч стоит столько же — 120, как и в прошлом аппарате, цены довольно демократичны. Пробуем:

Пенка рыхловатая, но куда плотнее прошлого напитка, так же присутствует сладость сухого молока, которая, тем не менее, не затмевает естественную сладость кофе, которая тут, (о чудо!) есть. Видимо тут зерно чуточку дороже, ну или кто-то не поленился настроить аппарат, если это так — мое уважение. Вкус весьма сбалансирован, температура близка к идеалу, но все же не дотягивает, так же чуть жидковат. 3.5/5 — можно смело пить.

Бассейн «Арсенал»

Если у вас возник вопрос как я туда попал с Красноармейского проспекта — поспешу ответить. Вообще-то я шел ко второму корпусу политеха, памятуя о том, что там на 2 этаже есть какой-то приличный вендинг, но, к моему разочарованию, корпус уже был закрыт. Чуть расстроился из-за того, что сбились планы, побрел куда глаза глядят и вышел к зданию бассейна. Подумал про себя: «Чем черт не шутит? Может найду чего там.». И, как оказалось, сорвал джекпот. Вы не представляете как я удивился, узнав, что в бассейне есть аж 3 вендинга. Ну что ж, спасибо Богу везения за внезапный подгон.

1 аппарат

Сходу наткнулся на тот самый олдовый аппарат, который раньше (да и, наверное, сейчас) стоял в каждом ледовом дворце или подобном заведении. Сразу отмечу, что, к своему стыду, забыл его название, как и названия всех аппаратов после, поэтому не удивляйтесь, что они будут пронумерованы. Вы только посмотрите на эти цены! Как-будто специально для этого аппарата время застыло году так в 2010. Капучино стоит всего 50 рублей. Сразу всплыла парочка приятных воспоминаний из детства, о том, как после катания на коньках пил лимонный чай из такого агрегата. Аж скулы свело от того, что вспомнил каким кислым он был. В этот раз чая не нашел, ну что ж, еще более крупно мне повезти уже не могло. Пробуем!

Ну, чего и стоило ожидать за такую цену. К собственному удивлению отметил, что пенка довольно хороша, хоть и тоньше, чем нужно. Температура в порядке, привкус сухого молока ощущается слабо, но лишь потому, что его перебивает вкус горелого хлеба, зеленого гороха, и, внезапно, кусочки кофе, которые попались с первого же глотка, видимо, не успели осесть. 2/5 за возвращение в былые деньки беззаботного детства и едем дальше.

2 аппарат

Как я уже говорил: мне повезло. поэтому он стоял прямо рядом с первым. Выглядит уже куда более обнадеживающе, поэтому смело жмем нужную кнопочку, отдаем 120 кровно заработанных и пробуем!

На удивление, пенка была божественна, хотя и чуть толще чем нужно. Могу быть не прав, но мне показалось, что у аппарата было как-то слишком много подходов в приготовлении кофе, поэтому рискну предположить, что пенка целенаправленно делалась отдельно и ложилась последним слоем. По крайней мере это бы объяснило почему она так хороша. Чего не скажу про сам кофе. Он весьма ровный, в меру тельный, сливочный, но практически безвкусный. Ну что ж, наконец-то выпил молока отдельно от кофе. 3/5

3 аппарат

Хитрые предприниматели смекнули где в основном толпятся люди и поставили аппарат прямо возле малого футбольного поля. Причем, совсем недавно. Пока ждал свой кофе, вдыхал божественный аромат свежеспиленного, еще не покрытого лаком дерева.

К слову, цены тут тоже застряли в 2010:

Единственный вопрос: А чем отличается кофе с молоком от капучино или латте? Пишите в комментах!

А вот и сам кофе:

Ну, сказать про него могу примерно то же, что и про 1 аппарат, с отличием лишь в том, что вместо горелого хлеба я будто положил в рот таблетку аспирина и кусок велосипедной шины. Пить это вообще невозможно, так что 1/5.

Итог: так зачем же пить кофе в кофейне?

Конечно, сейчас существуют аппараты, которые мало чем уступают кофе, приготовленному человеком для человека. Кофе из пары таких аппаратов лично пробовал на ПИР экспо в прошлом году. Но, видимо, до Тулы они пока не дошли. Да и зачем? Очевидно, что у такого кофе своя целевая аудитория, но почему же местами он так плох? Ну, кроме названного выше сухого молока и дешевых зерен, могу подметить еще один пунктик: вряд ли большинство владельцев вендингов регулярно настраивают их для того, чтобы напиток был сносен. В то время как почти в любой кофейне бариста настраивает помол и прочие переменные каждые пару часов. Человек может перегреть кофеек или ничего не нарисовать вам, но если он хотя бы чуть-чуть постарается настроить кофе с утра — вам будет куда как вкуснее.

Так что в итоге? Нужны ли вендинги? Безусловно нужны. Но в завершение я бы сказал, что такой аппарат и кофейня — это две крайности, которые мало между собой пересекаются и вовсе не противоречат друг другу. И, хотя я это уже сделал, сравнивать их, в общем-то некорректно.Но надеюсь, что своим небольшим походом я смог вам донести разницу между двумя этими мирами и помог узнать вам чуточку больше. Всем вкусного кофейка!