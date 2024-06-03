3 июня: "аппетитные" почтовые марки и милый четвероногий скейтер

Доброе утро! Встречаем лето и читаем хорошие новости!

И снова сыро. Сегодня в Туле ожидается дождь, а температура воздуха составит + 24 градуса.

Французское почтовое подразделение La Poste выпустило необычные марки, которые пахнут свежим багетом. Эта акция приурочена ко дню Святого Оноре, покровителя мельников, торговцев мукой, пекарей и кондитеров.

Секрет аромата прост: чтобы почувствовать запах свежеиспеченного хлеба, нужно просто потереть марку. Технология напоминает каталоги Oriflame из нулевых, где ароматы духов можно было "потрогать".

В общей сложности было выпущено почти 600 тысяч таких марок. И, как сообщает местное радиовещание France Bleu, La Poste уже работает над выпуском новых ароматов, таких как кофе, шоколад, лаванда и даже трава.

Чтобы начать день с хорошего настроения, включите Ёлку — «На воздушном шаре».

Короткошерстный кот по кличке Бао Цзы вошел в историю, установив мировой рекорд по катанию на скейтборде. Он проехал 10 метров за 12,85 секунд, покорив судей Книги рекордов Гиннеса.

Бао Цзы и его хозяин-дресировщик Ли Цзянтао получили заслуженную награду. По словам Ли Цзянтао, Бао Цзы сам проявил интерес к скейтборду и достаточно быстро освоил технику катания.

Теперь Бао Цзы - не просто кот, а настоящий рекордсмен, доказавший, что даже коты могут быть талантливыми спортсменами.

В сети завирусился кот-садовод из Индонезии по имени Пони. Только взгляните на его урожай!

Доброго настроения!