Золушка
В Тульском кукольном театре покажут спектакль «Золушка» по мотивам киносценария, который лёг в основу легендарного одноимённого фильма, снятого в Советском Союзе в 1947 году.
Стоимость: 250−400 р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 62
13 февраля 2020, четверг
11:00
14 февраля 2020, пятница
11:00
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
28 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
18 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400-2200 ₽