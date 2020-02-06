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Золушка

Золушка

В Тульском кукольном театре покажут спектакль «Золушка» по мотивам киносценария, который лёг в основу легендарного одноимённого фильма, снятого в Советском Союзе в 1947 году.

Стоимость: 250−400 р.

 

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
13 февраля 2020, четверг
11:00
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14 февраля 2020, пятница
11:00
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