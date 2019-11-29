Юбилейный вечер театра «Мюсли»
8 декабря на сцене Городского концертного зала театр-студия «МЮСЛИ» празднует свой десятилетний юбилей!
- 18.00 состоится космическое путешествие по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц». Пластический спектакль «Маленький Принц» — это опыт путешествия по фантастическим Вселенным и попытка разглядеть тот космос, который скрывается внутри каждого из нас. Под музыку Дэвида Боуи, групп Pink Floyd и Queen артисты и зрители отправляются в путешествие вместе со знакомыми с детства героями, одетыми в стилистике стимпанка, но всё так же говорящими о дружбе, любви, детстве и взрослении…
- 19.30 стартует второе отделение вечера — большой юбилейный концерт «Вокруг света за 10 лет»! Фрагменты лучших спектаклей театра, выступления самых ярких творческих коллективов Тулы, актёрский капустник от студийцев «Мюсли» — всё это и многое другое ждёт гостей праздника!
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
8 декабря 2019, воскресенье
18:00
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
14 декабря, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽