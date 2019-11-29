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Юбилейный вечер театра «Мюсли»

Юбилейный вечер театра «Мюсли»

8 декабря на сцене Городского концертного зала театр-студия «МЮСЛИ» празднует свой десятилетний юбилей!

  • 18.00 состоится космическое путешествие по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц». Пластический спектакль «Маленький Принц» — это опыт путешествия по фантастическим Вселенным и попытка разглядеть тот космос, который скрывается внутри каждого из нас. Под музыку Дэвида Боуи, групп Pink Floyd и Queen артисты и зрители отправляются в путешествие вместе со знакомыми с детства героями, одетыми в стилистике стимпанка, но всё так же говорящими о дружбе, любви, детстве и взрослении…

  • 19.30 стартует второе отделение вечера — большой юбилейный концерт «Вокруг света за 10 лет»! Фрагменты лучших спектаклей театра, выступления самых ярких творческих коллективов Тулы, актёрский капустник от студийцев «Мюсли» — всё это и многое другое ждёт гостей праздника!
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
8 декабря 2019, воскресенье
18:00
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Касса
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