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Вечера на Хуторе близ Диканьки

Вечера на Хуторе близ Диканьки

В Тульском драматическом театре пройдет спектакль по мотивам одноименной повести Н. В. Гоголя в рамках гастрольный проекта «Тула-Ижевск. Театры Оружейных столиц России и Год театра».

По словам режиссера, это театральная игра, в которой, как и в повести позволено все, любая ирония, любая шалость.

- Два Гоголя, сошедшие с портретов в школьном кабинете литературы, расскажут эту историю. И выяснится, что ссора казака Чуба и кузнеца Вакулы может обернуться боксерским поединком, что капризной Оксане, чтобы реанимировать отчаявшегося поклонника, придется научиться делать искусственное дыхание, что царица Екатерина может предстать в виде знаменитого памятника из Екатерининского садика в Петербурге, а ведьма Солоха, хоть и по-прежнему летает на метле, но теперь преподает литературу в школе, прекрасно готовит галушки и возможно даже угостит ими зрителя.

И еще много-много чудес, танцев и прибауток ожидает зрителей. Это спектакль-шутка, спектакль-игра. Сегодняшние люди, с иронией разыграют на глазах у зрителей сказочные истории в стиле «наивного» театра.

Стоимость: 400 — 800 р.

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
18 апреля 2019, четверг
18:30
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22 апреля 2019, понедельник
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