В поисках острова истины
Актеры Тульского камерного драматического театра покажут спектакль-капустник в честь 20-летия своего театра.
Спектакль пройдет на сцене Тульского государственного театра кукол.
Цена: 300−500 р.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
30 января 2020, четверг
18:30
8 февраля
₽ Билеты: 500 ₽
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
14 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 699-1199 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽