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В поисках острова истины

В поисках острова истины

Актеры Тульского камерного драматического театра покажут спектакль-капустник в честь 20-летия своего театра.

Спектакль пройдет на сцене Тульского государственного театра кукол.

Цена: 300−500 р.

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
30 января 2020, четверг
18:30
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