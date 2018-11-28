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Умная дурочка

Умная дурочка

Спектакль по мотивам одноименной пьесы испанского драматурга Лопе де Вега.

«Появился чудо природы — великий Лопе де Вега и стал самодержавцем в театральной империи», — писал в 1615 году Сервантес.
Лопе восхищается весь мир, да и кто будет равнодушен к прекрасной Диане и столь же неотразимому Теодоро? («Собака на сене»").
 
Героиню спектакля «Умная дурочка» зовут Диана и живет она в деревне. На наших глазах колесо фортуны делает свой фантастический поворот, и Диана уже не крестьянка, а наследница престола, на который претендует так же её двоюродная сестра Теодора.
 
Смекалки у Дианы не занимать и, чтобы не выдать себя и свои претензии, она задумывает опасный, и, в то же время, озорной план по устранению соперницы. Ситуация осложняется тем, что сердца Дианы и Теодоры поражает любовь! Сомнения, переживания, тайные свидания в саду, лукавство, наветы, ревность, преодоление реальных и воображаемых препятствий, придают интриге спектакля особую энергию. Характеры участников действия яркие, страстные, активные, они — люди Возрождения, дети поэзии и творчества!
 
Пьеса Лопе де Веги — торжество красоты, та театральная реальность, которая украшает и делает праздником жизнь на все времена!
 
В спектакле заняты:
 
  • заслуженные артисты России Игорь Небольсин, Наталья Савченко;
  • артисты Ольга Баурина, Елена Берестнева, Ярослав Беседин, Николай Бутенин, Ваагн Григорян, Тимур Курбангалеев, Инна Медведева, Сергей Пыжов, Максим Старцев, Вячеслав Федотов
 
 

 

 

 

 

 

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
18 декабря 2018, вторник
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