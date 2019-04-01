33 счастья

На сцене драматического театра пройдет показ авторского театрального проекта Олега Богаева. Это философско-лирическая сказка, действие которой происходит накануне Нового года. Каждый человек хотя бы раз в жизни мечтал, чтобы вдруг появилась Золотая рыбка и исполнила заветное желание!

Именно такое чудо и случилось в доме Анфисы — она растерялась, что загадать? Не сообразишь… И положилась она на вкус самой рыбки: «Пусть мне будет сюрприз!»

Сон, явь? Вдруг появился Гриша…

Стоимость: 300−700 р.