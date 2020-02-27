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104 страницы про любовь

104 страницы про любовь

В Тульском академическом театре Драмы покажут спектакль Эдварда Радзинского.

Американский журнал «Backstage» назвал Радзинского самым востребованным русским драматургом за Западе после А. П. Чехова.

Эдвард Радзинский пишет пьесы о любви. Названия говорят сами за себя: «О женщине», «Она в отсутствии любви и смерти», «Женщина с цветком и окнами на север», «Продолжение Дон Жуана».

Случайная встреча двух молодых людей, талантливого физика и стюардессы, в пьесе «104 страницы про любовь» под пером драматурга превращается в страстную борьбу мужского и женского, прагматизма и романтики, сиюминутного, случайного и вечного. Выяснение отношений перемежается с юмором, гордыня ломается о непреодолимую тягу друг к другу, сомнения, недоверие, ирония соперничают с надеждой, верой.

Времена меняют одежды, но неизменна суть человека в желании любить и быть любимым.

Ещё раз про любовь!

Стоимость: 300−700 р.

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Мари Краймбрери
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21 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Любо. Братцы, жить!
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5 апреля, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-675 ₽
Мураками
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9 марта, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии
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15 марта, воскресенье 18:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Александр Домогаров
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19 марта, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Erik Leuthäuser (Германия)
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7 марта, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
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