В Тульском академическом театре Драмы покажут спектакль Эдварда Радзинского.

Американский журнал «Backstage» назвал Радзинского самым востребованным русским драматургом за Западе после А. П. Чехова .

Эдвард Радзинский пишет пьесы о любви. Названия говорят сами за себя: «О женщине», «Она в отсутствии любви и смерти», «Женщина с цветком и окнами на север», «Продолжение Дон Жуана».

Случайная встреча двух молодых людей, талантливого физика и стюардессы, в пьесе «104 страницы про любовь» под пером драматурга превращается в страстную борьбу мужского и женского, прагматизма и романтики, сиюминутного, случайного и вечного. Выяснение отношений перемежается с юмором, гордыня ломается о непреодолимую тягу друг к другу, сомнения, недоверие, ирония соперничают с надеждой, верой.

Времена меняют одежды, но неизменна суть человека в желании любить и быть любимым.

Ещё раз про любовь!

Стоимость: 300−700 р.