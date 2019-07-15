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Скамейка

Скамейка

В Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского, пройдет премьера спектакля «СКАМЕЙКА». Спектакль представляет продюсерский центр Ирины Апексимовой.

Пьесу о том, как в парке на скамейке встретились «два одиночества», когда-то пережившие мимолетный роман друг с другом, Гоша Куценко и Ирина Апексимова играют как комедию, чего, впрочем, поклонники антрепризы как раз и ждут от спектакля «Скамейка».

Пьеса Александра Гельмана «Скамейка» — шедевр социально-бытовой драмы и образец «поствампиловской» драматургии, в полной мере отразившей кризис общественного сознания начала 80-х годов прошлого века.

Он и Она — приносят на сцену самую живую, самую благодатную из тем — любовь. Эпоха же, с её великолепными мелодичными песнями, автоматами с газированной водой и отсутствием ежесекундной мобильной связи остается в роли декораций. И пускай, жанр спектакля обозначен как комедия. В нём значительно больше всего, нежели просто возможность посмеяться над хорошим юмором. В нём обворожительная романтика, напряжённая интрига, а главное — богатейшая гамма чувств от презрения до нежности, от страдания до наслаждения, с потрясающей искренностью, а точнее сказать — истинностью, передаваемая мастерством двух великолепных актёров. Есть ли определения, есть ли границы, есть ли критерии у таких понятий, как счастье, как любовь, преданность, верность, мечта, судьба и так далее? Посмотрев этот спектакль, ответ будет у каждого свой собственный, или же, вернее, каждый продолжит попытки нахождения этих ответов. Да и мораль у каждого будет своя.

Как просто бывает найти, но как сложно бывает при этом не потерять найденное, не успев ещё даже его обрести

Режиссура и музыкальное оформление Никита Гриншпун

Сценография и костюмы Мария Утробина

Художник по свету Алексей Попов

 

Премьера спектакля «Скамейка» состоялась 13 сентября 2012 года в городе Владивостоке. Почти за семь лет спектакль показали во многих городах России и за рубежом: в США, Англии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Голландии, Украине, Казахстане, Латвии, Литве, Эстонии и на Кипре.

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