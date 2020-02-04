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Правда - хорошо, а счастье лучше

Правда - хорошо, а счастье лучше

В Новомосковском филиале Тульского академического театра Драмы покажут комедийный спектакль по пьесе Н. Островского.

Стоимость: 300-400 р.

 

 

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
22 февраля 2020, суббота
18:00
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23 февраля 2020, воскресенье
18:00
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Касса
DAVA
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18 марта, среда 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Экс-ББ
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15 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 525-1125 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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3 апреля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Кватро
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12 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1360-2295 ₽
OTTO DIX
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28 февраля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Остап Альтман
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23 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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