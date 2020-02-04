Правда - хорошо, а счастье лучше
В Новомосковском филиале Тульского академического театра Драмы покажут комедийный спектакль по пьесе Н. Островского.
Стоимость: 300-400 р.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
22 февраля 2020, суббота
18:00
23 февраля 2020, воскресенье
18:00
18 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
15 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 525-1125 ₽
3 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
12 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1360-2295 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
23 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽