Спектакль по пьесе британского драматурга Питера Куилтера «Поднять занавес».

В отличие от первоисточника, тульский вариант — не просто комедия, а своеобразный синтез жанров: много и смешного, и грустного, есть над чем повеселиться и подумать.

- По сюжету, пятерым женщинам, связанным родственными узами, в наследство достается старый, разваленный театр. Теперь им предстоит наладить между собой хорошие отношения и сделать из него конфетку! Так что спектакль очень похож на историю нашего театра. Мы тоже общими усилиями создаем его, проходя через разные стадии ремонта в зданиях, куда переезжаем, кочуя, как и положено лицедеям, — говорит художественный руководитель «Эрмитажа» Сергей Мазанов. — В один момент героиням приходит на ум пригласить звезду, и вот началась подготовка к открытию театра…

«Поднять занавес» — очередной творческий эксперимент, изюминкой которого стал настоящий цирковой номер. И, судя по реакции публики, собравшейся в зрительном зале «Эрмитажа» при антикафе «Театральный дворик», эксперимент оказался вполне успешным.