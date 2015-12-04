афиша
афиша
Регистрация
Поднять занавес

Поднять занавес

Спектакль по пьесе британского драматурга Питера Куилтера «Поднять занавес».

В отличие от первоисточника, тульский вариант — не просто комедия, а своеобразный синтез жанров: много и смешного, и грустного, есть над чем повеселиться и подумать.

- По сюжету, пятерым женщинам, связанным родственными узами, в наследство достается старый, разваленный театр. Теперь им предстоит наладить между собой хорошие отношения и сделать из него конфетку! Так что спектакль очень похож на историю нашего театра. Мы тоже общими усилиями создаем его, проходя через разные стадии ремонта в зданиях, куда переезжаем, кочуя, как и положено лицедеям, — говорит художественный руководитель «Эрмитажа» Сергей Мазанов. — В один момент героиням приходит на ум пригласить звезду, и вот началась подготовка к открытию театра…

«Поднять занавес» — очередной творческий эксперимент, изюминкой которого стал настоящий цирковой номер. И, судя по реакции публики, собравшейся в зрительном зале «Эрмитажа» при антикафе «Театральный дворик», эксперимент оказался вполне успешным.

Где и когда?
Театральный дворик, антикафе
Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
Тел.:
4 февраля 2017, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика