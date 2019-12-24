Пила вино и хохотала. Красное

В ДК ПО «Туламашзавод» пройдет спектакль-девичник по историям со страниц женских интернет форумов в исполнении самого маленького театра Петербурга «Театра двух».

О чем спектакль?О женщинах, мужчинах, семье, детях, изменах, диетах – обо всём. Самые интересные истории с женских форумов. Все то, что страшно порой рассказать даже подругам, безропотно выслушает интернет. Исповеди, самоирония, глупости, страхи и максимализм современных женщин, которые скрываются под никами «Киска812», снова обретают лица. По отзывам зрителей спектакль смотрится на одном дыхании! Он получился очень жизненным, энергичным, эмоциональным, трогательным и смешным. Рекомендован как женщинам — посмеяться над собой, так и мужчинам — заглянуть в непростой мир женской души. Приходите от души хо-хо-тать. Спектакль начинается с фуршета.