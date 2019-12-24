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Пила вино и хохотала. Красное

Пила вино и хохотала. Красное

В ДК ПО «Туламашзавод» пройдет спектакль-девичник по историям со страниц женских интернет форумов в исполнении самого маленького театра Петербурга «Театра двух».

О чем спектакль?О женщинах, мужчинах, семье, детях, изменах, диетах – обо всём. Самые интересные истории с женских форумов. Все то, что страшно порой рассказать даже подругам, безропотно выслушает интернет. Исповеди, самоирония, глупости, страхи и максимализм современных женщин, которые скрываются под никами «Киска812», снова обретают лица. По отзывам зрителей спектакль смотрится на одном дыхании! Он получился очень жизненным, энергичным, эмоциональным, трогательным и смешным. Рекомендован как женщинам — посмеяться над собой, так и мужчинам — заглянуть в непростой мир женской души. Приходите от души хо-хо-тать. Спектакль начинается с фуршета.

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Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
20 февраля 2020, четверг
19:00
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Касса
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Остап Альтман
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23 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 700-900 ₽
От классики до рока
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28 февраля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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8 марта, воскресенье 20:00
Сударь, ресторанно-гостиничный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Трибьют-шоу «Гражданская оборона»
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14 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
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