В независимой театральной компании «Барабан» покажут спектакль во сложностях взаимопонимания в семье «Петя из Ватуков».

Постановщик Наталия Лизоркина балансирует на грани между семейной драмой и экологическим хоррором, между серьезным и комедийным.

По сюжету главный герой по имени Петя после долгого отсутствия решает навестить мать и возвращается в родной город, в центре которого работает завод по переработке токсичных отходов. Оказавшись в Ватуках, главный герой замечает, что его родственники ведут себя странно — все они заняты подготовкой к охоте на невиданных существ.

Пьеса, создающая атмосферу токсичности в прямом и переносном смысле, ставит вопрос о том, как преодолеть разрыв в коммуникации с теми, кого любишь, как при этом остаться собой и выжить на семейном празднике.

Стоимость: 200 р. вход по предварительной регистрации.