афиша
афиша
Регистрация
Петя из Ватуков

Петя из Ватуков

В независимой театральной компании «Барабан» покажут спектакль во сложностях взаимопонимания в семье «Петя из Ватуков».

Постановщик Наталия Лизоркина балансирует на грани между семейной драмой и экологическим хоррором, между серьезным и комедийным.

По сюжету главный герой по имени Петя после долгого отсутствия решает навестить мать и возвращается в родной город, в центре которого работает завод по переработке токсичных отходов. Оказавшись в Ватуках, главный герой замечает, что его родственники ведут себя странно — все они заняты подготовкой к охоте на невиданных существ.

Пьеса, создающая атмосферу токсичности в прямом и переносном смысле, ставит вопрос о том, как преодолеть разрыв в коммуникации с теми, кого любишь, как при этом остаться собой и выжить на семейном празднике.

Стоимость: 200 р. вход по предварительной регистрации.

 

Где и когда?
Барабан, независимая театральная компания
Тула, Центральный переулок 20, творческий индустриальный кластер "Октава"
28 февраля 2020, пятница
19:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Звезды дискотек 90-х
Купить билет
5 марта, четверг 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пилот
Купить билет
10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»
Купить билет
26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Шоу Александра Пескова
Купить билет
1 апреля, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-1500 ₽
ATL
Купить билет
14 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
ГУДТАЙМС
Купить билет
13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.