Онлайн-трансляция оперы «Пиковая дама»
16 апреля пройдет трансляция легендарной оперы «Пиковая дама» в онлайн-кинотеатре Okko. Мировая премьера оперы Чайковского состоялась на сцене Мариинского театра больше ста лет назад. В основу постановки легла одноименная повесть Пушкина о беспощадной игре, слепой к людским судьбам.
В 2015-м режиссер Алексей Степанюк представил свой взгляд на знакомый сюжет, и знаменитая опера зазвучала иначе. Новый спектакль сохранил пушкинские мотивы страха и страсти, но интепретация партитуры Чайковского приобрела в нем еще больше трагизма.
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»
Где и когда?
Москва, Москва
16 апреля 2020, четверг
19:00
5 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
26 мая, вторник 18:30
₽ Билеты: 300-400 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
4 июня, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽