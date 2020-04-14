Онлайн-трансляция оперы «Пиковая дама»

16 апреля пройдет трансляция легендарной оперы «Пиковая дама» в онлайн-кинотеатре Okko. Мировая премьера оперы Чайковского состоялась на сцене Мариинского театра больше ста лет назад. В основу постановки легла одноименная повесть Пушкина о беспощадной игре, слепой к людским судьбам.

В 2015-м режиссер Алексей Степанюк представил свой взгляд на знакомый сюжет, и знаменитая опера зазвучала иначе. Новый спектакль сохранил пушкинские мотивы страха и страсти, но интепретация партитуры Чайковского приобрела в нем еще больше трагизма.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko « ВКонтакте » и в « Одноклассниках »