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Онлайн-трансляция оперы «Пиковая дама»

Онлайн-трансляция оперы «Пиковая дама»

16 апреля пройдет трансляция легендарной оперы «Пиковая дама» в онлайн-кинотеатре Okko. Мировая премьера оперы Чайковского состоялась на сцене Мариинского театра больше ста лет назад. В основу постановки легла одноименная повесть Пушкина о беспощадной игре, слепой к людским судьбам.
В 2015-м режиссер Алексей Степанюк представил свой взгляд на знакомый сюжет, и знаменитая опера зазвучала иначе. Новый спектакль сохранил пушкинские мотивы страха и страсти, но интепретация партитуры Чайковского приобрела в нем еще больше трагизма.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Где и когда?
Москва
Москва, Москва
16 апреля 2020, четверг
19:00
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Касса
Пилот
Купить билет
5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Пассажиры
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15 мая, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
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26 мая, вторник 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Остап Альтман
Купить билет
4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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