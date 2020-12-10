Пиковая дама
2 и 8 января в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
2 января 2021, суббота
18:30
8 января 2021, пятница
18:30
8 января, пятница 14:00
₽ Билеты: 1000-2650 ₽
23 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 1200-2100 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
3 января, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2750-2850 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽