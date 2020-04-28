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Онлайн-премьера балета «Жизель»

Онлайн-премьера балета «Жизель»

30 апреля пройдет премьерная трансляция балета «Жизель» в онлайн-кинотеатре Okko. Пожалуй, самая романтическая и самая мистическая постановка в истории классического балета.

Прекрасная девушка Жизель умирает от разбитого сердца и, став призраком, спасает любимого от неминуемой гибели. Представленная на сцене в начале позапрошлого века, эта постановка стала идеальным воплощением романтического двоемирия. Спустя почти два столетия после премьеры она всё еще очаровывает зрителей, а для исполнителей остается настоящей проверкой уровня мастерства.
 
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»
Где и когда?
Москва
Москва, Москва
30 апреля 2020, четверг
19:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 600 ₽
Пилот
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5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Российский Квартет саксофонистов
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4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
SLIMUS
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2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Остап Альтман
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4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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