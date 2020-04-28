Онлайн-премьера балета «Жизель»

30 апреля пройдет премьерная трансляция балета «Жизель» в онлайн-кинотеатре Okko. Пожалуй, самая романтическая и самая мистическая постановка в истории классического балета.

Прекрасная девушка Жизель умирает от разбитого сердца и, став призраком, спасает любимого от неминуемой гибели. Представленная на сцене в начале позапрошлого века, эта постановка стала идеальным воплощением романтического двоемирия. Спустя почти два столетия после премьеры она всё еще очаровывает зрителей, а для исполнителей остается настоящей проверкой уровня мастерства.