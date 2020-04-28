Онлайн-премьера балета «Жизель»
30 апреля пройдет премьерная трансляция балета «Жизель» в онлайн-кинотеатре Okko. Пожалуй, самая романтическая и самая мистическая постановка в истории классического балета.
Прекрасная девушка Жизель умирает от разбитого сердца и, став призраком, спасает любимого от неминуемой гибели. Представленная на сцене в начале позапрошлого века, эта постановка стала идеальным воплощением романтического двоемирия. Спустя почти два столетия после премьеры она всё еще очаровывает зрителей, а для исполнителей остается настоящей проверкой уровня мастерства.
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»
Где и когда?
Москва, Москва
30 апреля 2020, четверг
19:00
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
5 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
4 июня, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽