Любовная отповедь
5 и 13 января в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
5 января 2022, среда
18:30
13 января 2022, четверг
19:00
22 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽