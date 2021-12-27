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Любовная отповедь

Любовная отповедь

5 и 13 января в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
 
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
 
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
5 января 2022, среда
18:30
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13 января 2022, четверг
19:00
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Касса
Нейромонах Феофан
Купить билет
22 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Анна Каренина
Купить билет
15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Panbrothers Band
Купить билет
6 января, четверг 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Mad Head / B.Y.O.B.
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29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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