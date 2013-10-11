Гуси-лебеди

По мотивам русской народной сказки.

У русской народной сказки есть особое свойство — никогда не надоедать детям. Чем лучше они её знают, тем интересней встречаться с ней снова и снова. История девочки, которая из-за своей беспечности потеряла маленького братца, не может не волновать. На её долю выпало столько испытаний! Нужно и гусей-лебедей догнать, и Бабу-Ягу перехитрить, чтобы брата спасти. Хорошо, что находятся на пути добрые помощники: печка с пирожками, лесная яблонька, молочная река с кисельными берегами…

В спектакле много неожиданного, чудесного, волшебного, завораживающего. Он наверняка понравится нашим зрителям своей музыкальностью, красочными декорациями, выразительными куклами, забавными режиссёрскими находками и вдохновенной игрой актёров.

Действующие лица и исполнители:

Бабушка, Баба-Яга — Сергей Буряков;

Матушка, Яблонька, Печка, Речка — Татьяна Еремеева;

Машенька — Любовь Пахомова;

Ванечка — Ирина Атлашкина.

Инсценировка — Андрей Абрамов.

Режиссёр-постановщик — Андрей Абрамов.

Художник-постановщик — Надежда Ванина.

Музыкальное оформление — Марина Гладнева.