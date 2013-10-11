афиша
афиша
Регистрация
Гуси-лебеди

Гуси-лебеди

По мотивам русской народной сказки.

У русской народной сказки есть особое свойство — никогда не надоедать детям. Чем лучше они её знают, тем интересней встречаться с ней снова и снова. История девочки, которая из-за своей беспечности потеряла маленького братца, не может не волновать. На её долю выпало столько испытаний! Нужно и гусей-лебедей догнать, и Бабу-Ягу перехитрить, чтобы брата спасти. Хорошо, что находятся на пути добрые помощники: печка с пирожками, лесная яблонька, молочная река с кисельными берегами…

В спектакле много неожиданного, чудесного, волшебного, завораживающего. Он наверняка понравится нашим зрителям своей музыкальностью, красочными декорациями, выразительными куклами, забавными режиссёрскими находками и вдохновенной игрой актёров.

Действующие лица и исполнители:

  • Бабушка, Баба-Яга — Сергей Буряков;
  • Матушка, Яблонька, Печка, Речка — Татьяна Еремеева;
  • Машенька — Любовь Пахомова;
  • Ванечка — Ирина Атлашкина.

Инсценировка — Андрей Абрамов.

Режиссёр-постановщик — Андрей Абрамов.

Художник-постановщик — Надежда Ванина.

Музыкальное оформление — Марина Гладнева.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
16 июля 2017, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.