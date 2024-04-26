Вещи ХХ века: что осталось в СССР навсегда

Они верой и правдой служили нам, пока их место не заняли новые, более удобные устройства и гаджеты.

«Высохли чернила…»

Перьевые ручки просуществовали в советских школах где-то до начала семидесятых годов прошлого века. «Продвинутые» перьевые, продававшиеся в любом магазине канцтоваров, состояли из двух деталей: деревянной ручки-палочки с металлическим креплением для пера и самого пера.

Чернила приобретались отдель­но. Флакон с фиолетовыми школьными чернилами стоил 10 копеек, а чернильница-«непроливайка» – 14 копеек. Набор для чистописания венчала «промокашка» – лист мягкой пористой бумаги, которым аккуратно промакивалось написанное и о который иногда вытирали само перо.

В школе оставалось только выложить «чернильный набор» в специальное отделение парты.

Самым страшным для школьников было порвать пером бумагу или, зазевавшись, поставить на странице кляксу – ее было уже ничем не оттереть!



Первые удобные шариковые ручки, лишенные всех описанных выше «прелестей», появились у советских детей в конце 70-х годов прошлого века. Но перьевые еще долго не сдавались: их своим посетителям для заполнения документов предлагал, например, тульский главпочтамт вплоть до конца 90-х. Уже другими, «плакатными» перьями долгое время пользовались художники-оформители. Те самые, что рисовали красочные афиши для кинотеатров, оформляли вывески и стенды.

Даже выйдя из массового употребления, перьевые ручки не исчезли бесследно. В моду среди руководителей то и дело входят дорогие импортные «перья» с заправляемыми по принципу медицинского шприца емкостями для чернил.

«Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь…»

…1989 год. Мы с пацанами из двора давно хотели проверить одну фишку, подсмотренную в недавно вышедшем фильме «Игла». Герой Виктора Цоя использует для звонка специальную «многоразовую» монетку в 2 копейки, которую потом вытаскивает из телефона-автомата обратно за ниточку. Мы сделали такую же, но наш план потерпел фиаско: монетка осталась внутри таксофона.



Кадр из «Иглы»: Цой звонит из телефонной будки.

Застекленная красно-белая будка «дежурного таксофона» стояла у третьего подъезда моей панельной девятиэтажки. Она всегда была объектом внимания нашей дворовой ватаги. Ровно до того момента, когда чьей-то бабушке стало плохо и взрослые выгнали нас оттуда, чтобы вызвать скорую. С тех пор и до ее демонтажа в начале девяностых (за ненадобностью) мы относились к ней с должным пиететом, иногда звоня девчонкам из класса с приглашением погулять.

Так же, как и телефонные будки, в середине девяностых исчезли и телеграфы с переговорными пунктами.

Принцип работы переговорного пункта был таким: родственники без телефона заранее приглашались туда к определенному времени, а сами в своем городе приходили на такой же переговорный пункт.

Там все ожидали назначенного времени, а дождавшись, по команде «Ташкент, пятая кабинка!», устремлялись к деревянной кабине с нужным номером. Разговоры «по межгороду» требовали отличного слуха и стальных нервов: в трубке часто был посторонний шум, но за ним все же можно было разобрать веселые и родные голоса тёти Нади и дяди Владлена. Обходились короткими поздравлениями, обменивались важной информацией, желали друг другу всего самого лучшего. Стоили такие переговоры 15 копеек за минуту, и событие это было радостное и даже торжественное!

«Чтоб не падать с ног – пейте только сок!»

Так пел в своей популярной песенке «Соковыжималка» отечественный исполнитель Вячеслав Малежик. И действительно, потребление натуральных фруктовых и овощных соков (и даже березового), которыми Родина щедро поила детвору, в середине 80-х было очень популярным.

В каждом уважающем себя гастрономе – помните? – стояли прозрачные конусы с соком: где-то по две пятилитровые колбы, где-то – по три и даже больше. Их доверху наполняли натуральными соками из трехлитровых банок, а затем продавали по стаканчику, открывая специальный краник внизу.



В каждом уважающем себя гастрономе был уголок с вкусными соками, которые наливали из стеклянных конусов.

Самым дешевым соком был прозрачный, почти безвкусный березовый (8 копеек). Цена на остальные соки (грушевый, яблочный, томатный и т. д.) была выше и иногда достигала 20 копеек.

Несмотря на интересный вид, конусы были непрактичными: их было сложно мыть, а кран постоянно забивался. Поэтому они постепенно сошли на нет.

А сегодня ценители олдскульного общепита могут приобрести две новые колбы с креплениями и крышками на «Авито» (цена комплекта – от 5000 руб.).

«Школа-школа, я скучаю…»

Вплоть до начала 90-х в школах ношение формы единого образца было обязательным. Советская форма была наследницей дореволюционной гимназической. До начала 60-х мальчики носили форменный головной убор – фуражку с кокардой. После отмены головных уборов мальчики продолжали щеголять в школьных синих брюках с карманами и пиджаке с погончиками. Рукав форменной курточки украшал шеврон из кожзама: для старшеклассников синего или зелёного цвета, а для начальной школы – красного или оранжевого.

Образ завершали алюминиевые пуговицы, белая рубашка и пионерский галстук.

Комплект школьной формы для мальчиков в конце восьмидесятых стоил 17 руб. 70 коп. и продавался в любом магазине «Детский мир».



А помните, раньше мы все ходили в одинаковой школьной форме? Такое фото наверняка есть и в вашем архиве!

Школьная форма для девочек была с вариантами. К стандартному коричневому школьному платью (от 17 до 20 руб.) нужен был фартук, повседневный черный и торжественный белый (от 3 рублей до 3 руб. 50 коп.). На форму обязательно нашивались белые манжеты и воротнички.

Единую для всех форму отменили в начале 90-х, когда в стране остановилось ткацкое производство.

3 копейки – столько стоила деревянная перьевая ручка без пера. Само перо стоило 1 копейку.



10 копеек – столько стоил флакон фиолетовых школьных чернил.



2 копейки– столько стоил звонок на городской телефонный номер из будки телефона-автомата (таксофона).



Телеграмма – вместо Telegram

Оказывается, старая добрая телеграмма все еще живее всех живых!

Ранее этот вид коротких писем-сообщений со срочной доставкой адресату в руки можно было отправить с телеграфа. Цена была за букву, поэтому телеграммы безжалостно сокращали, избавляясь в первую очередь от предлогов: «Поздравляем днем рождения, желаем всего».

Сегодня услуга по отправке телеграмм стала более удобной.

Теперь отправить телеграмму можно дистанционно, найдя специальный ресурс для отправки телеграмм и оплатив эту услугу через интернет.

