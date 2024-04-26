7 лучших комментариев: 19 апреля - 26 апреля

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Туляк, осужденный за изнасилование и зверское убийство, вышел из колонии и изнасиловал жену
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В Туле на продажу выставлен клуб Backstage
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Полицейские раскрыли кражу смартфона в Узловой с помощью видеотехнических средств
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В Пролетарском районе Тулы бьет гейзер из прорвавшейся трубы
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Туляки: «Асфальт в берёзовой роще «запузырился» после субботника!»
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Суд закрыл вьетнамское кафе в ТРЦ «Макси» из-за антисанитарии и тараканов
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Тульские грибники собирают в лесах сморчковые шапочки
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