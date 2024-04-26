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  5. 7 лучших комментариев: 19 апреля - 26 апреля - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 19 апреля - 26 апреля

7 лучших комментариев: 19 апреля - 26 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Туляк, осужденный за изнасилование и зверское убийство, вышел из колонии и изнасиловал жену

- 2 -

В Туле на продажу выставлен клуб Backstage

- 3 -

Полицейские раскрыли кражу смартфона в Узловой с помощью видеотехнических средств

- 4 -

В Пролетарском районе Тулы бьет гейзер из прорвавшейся трубы

- 5 -

Туляки: «Асфальт в берёзовой роще «запузырился» после субботника!»

- 6 -

Суд закрыл вьетнамское кафе в ТРЦ «Макси» из-за антисанитарии и тараканов

- 7 -

Тульские грибники собирают в лесах сморчковые шапочки

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10 лучших комментариев: 12 апреля - 19 апреля
10 лучших комментариев: 12 апреля - 19 апреля
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