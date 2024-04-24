Погода в Туле 25 апреля: кратковременный дождь и до +22 градусов

25 апреля в Туле будет облачно с прояснением. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха днем — от +17 до +22 °С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Будет ветрено.
25 апреля в Туле будет облачно с прояснением. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха днем — от +17 до +22 °С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram