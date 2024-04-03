TRUCKDRIVERS
29 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт TRUCKDRIVERS в Дачном Клубе «Тинькофф».
TRUCKDRIVERS — фонтан жизнерадостного панка и добрейшего рэгги. Банда
уральских провинциалов поёт о честности, дружбе и приключениях.
Благодаря сильнейшим текстам и духоподъёмной музыке, творчество
TRUCKDRIVERS уже стало гимном для огромного количества
путешественников и людей с активной жизненной позицией.
TRUCKDRIVERS — это огромная семья с 12 летней историей, разбросанная по всему миру, которая корнями уходит в DIY-панк — самую конструктивную и сознательную линию панк-рока.
На сольниках ребят вы можете увидеть, как полный зал фанатов горланит
наизусть каждое слово и передает друг друга на руках. Нас ждет огненное
выступление в арт-кэмпе «Дикая Мята» — не пропустите!
Вход бесплатный.