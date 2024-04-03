29 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт TRUCKDRIVERS в Дачном Клубе «Тинькофф».



TRUCKDRIVERS — фонтан жизнерадостного панка и добрейшего рэгги. Банда

уральских провинциалов поёт о честности, дружбе и приключениях.



Благодаря сильнейшим текстам и духоподъёмной музыке, творчество

TRUCKDRIVERS уже стало гимном для огромного количества

путешественников и людей с активной жизненной позицией.

TRUCKDRIVERS — это огромная семья с 12 летней историей, разбросанная по всему миру, которая корнями уходит в DIY-панк — самую конструктивную и сознательную линию панк-рока.



На сольниках ребят вы можете увидеть, как полный зал фанатов горланит

наизусть каждое слово и передает друг друга на руках. Нас ждет огненное

выступление в арт-кэмпе «Дикая Мята» — не пропустите!



Вход бесплатный.