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TRUCKDRIVERS

TRUCKDRIVERS

29 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт TRUCKDRIVERS в Дачном Клубе «Тинькофф».

TRUCKDRIVERS — фонтан жизнерадостного панка и добрейшего рэгги. Банда
уральских провинциалов поёт о честности, дружбе и приключениях.

Благодаря сильнейшим текстам и духоподъёмной музыке, творчество
TRUCKDRIVERS уже стало гимном для огромного количества
путешественников и людей с активной жизненной позицией.
TRUCKDRIVERS — это огромная семья с 12 летней историей, разбросанная по всему миру, которая корнями уходит в DIY-панк — самую конструктивную и сознательную линию панк-рока.

На сольниках ребят вы можете увидеть, как полный зал фанатов горланит
наизусть каждое слово и передает друг друга на руках. Нас ждет огненное
выступление в арт-кэмпе «Дикая Мята» — не пропустите!

Вход бесплатный.  

Где и когда?
Деревня Бунырёво
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
29 апреля 2024, понедельник
21:00
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Касса
Пиковая дама
7 - 30 апреля
Тульский камерный драматический театр
TRUCKDRIVERS
29 апреля, понедельник 00:00
Деревня Бунырёво
Питоны 3000
30 апреля, вторник 00:00
Деревня Бунырёво
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