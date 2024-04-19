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Туляка лечили от травмы головы, пока он умирал от перитонита: вдова мужчины утверждает, что СК затягивает расследование

Туляка лечили от травмы головы, пока он умирал от перитонита: вдова мужчины утверждает, что СК затягивает расследование

С момента смерти Игоря Макарова прошло уже почти два года.

В октябре 2022 года мы написали про Игоря Макарова, который скончался в Щёкинской районной больнице. В редакцию Myslo обратилась жительница деревни Ясная Поляна Ирина Макарова. По словам женщины, врачи Щёкинской районной больницы халатно отнеслись к лечению её мужа, который пострадал в ДТП: мужчине не стали делать УЗИ брюшной полости и лечили от черепно-мозговой травмы, хотя он жаловался на невыносимую боль в животе.

В результате этого 62-летний Игорь Макаров скончался на операционном столе: причиной смерти стал разлитой перитонит. 

После нашей публикации следователи провели проверку и даже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Но на этом деятельность СК завершилась, утверждает Ирина Макарова:

— У них на руках имеется все, чтобы установить и наказать виновных в смерти моего мужа, но следователи уже полтора года мне отвечают одной фразой: «Работаем». А где они работают? В деле столько явно сфабрикованных бумаг, но на это закрывают глаза.

Есть все для того, чтобы возбудить уголовное дело по статье «Служебный подлог», — в историю болезни Игоря вносили правки, не соответствующие действительности.

Вместо этого возбуждают «Подделку документов». Материалы направляют в полицию, а там резонно не видят состава преступления. Такое ощущение, что дело специально затягивают, чтобы вышел срок привлечения виновных к уголовной ответственности!

В региональном СК нам сообщили, что обстоятельства смерти Игоря Макарова продолжают устанавливаться. 

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