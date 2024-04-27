«Арсенал» — «Алания», гала-матч АКМ и открытие мотосезона: выходные в Туле

«Арсенал» — «Алания»
Где: Центральный стадион.
28 апреля на Центральном стадионе состоится встреча 30-го тура МЕЛБЕТ-Первой Лиги между тульским «Арсеналом» и «Аланией» из Владикавказа.
Гала-матч АКМ с болельщиками
Где: Ледовый дворец.
28 апреля в Ледовом дворце пройдет гала-матч между АКМ и болельщиками, посвященный закрытию сезона ВХЛ 2023/24.
Открытие мотосезона в Щёкино
28 апреля на площади Ленина в Щекино пройдет открытие мотосезона.
В программе для любителей двухколесного транспорта и зрителей – проезд колонной по городу, конкурсы и традиционный чай с плюшками.
Чемпионат победителей
Где: Центра игровых видов спорта.
28 апреля на территории Центра игровых видов спорта пройдет Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей».
Кульминацией станет гала-матч, где участники фестиваля смогут почувствовать себя настоящими чемпионами, сразившись с командой профессиональных футболистов. В состав войдут звезды российского футбола: Евгений Алдонин, Александр Мостовой и Дмитрий Сычев. В мероприятии также примет участие звезда российского тенниса Анастасия Пивоварова.
Машина добра
Где: Парковке ТЦ «Сарафан» (ул. Путейская, 5) .
28 апреля на парковке ТЦ «Сарафан» перед 1-м корпусом пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
30 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Онегин
Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников у него нет. Онегин запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве Евгений живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин — юный, восторженный, еще не пресыщенный жизнью Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными…