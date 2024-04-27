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«Арсенал» — «Алания», гала-матч АКМ и открытие мотосезона: выходные в Туле

«Арсенал» — «Алания», гала-матч АКМ и открытие мотосезона: выходные в Туле

А еще к нам приедут звезды российского футбола — Евгений Алдонин, Александр Мостовой и Дмитрий Сычев.

«Арсенал» — «Алания»

Когда: 28 апреля, воскресенье, 17.00.
Где: Центральный стадион.
 

«Арсенал» — «Алания»

28 апреля на Центральном стадионе состоится встреча 30-го тура МЕЛБЕТ-Первой Лиги между тульским «Арсеналом» и «Аланией» из Владикавказа.

 

Гала-матч АКМ с болельщиками

Когда: 28 апреля, суббота, 13.30.
Где: Ледовый дворец.
 

Гала-матч АКМ с болельщиками

28 апреля в Ледовом дворце пройдет гала-матч между АКМ и болельщиками, посвященный закрытию сезона ВХЛ 2023/24. 

 

Открытие мотосезона в Щёкино

Когда: 28 апреля, суббота, 13.00.
Где: Площадь Ленина.
 

Открытие мотосезона в Щёкино

28 апреля на площади Ленина в Щекино пройдет открытие мотосезона.

В программе для любителей двухколесного транспорта и зрителей – проезд колонной по городу, конкурсы и традиционный чай с плюшками.

 

Чемпионат победителей

Когда: 28 апреля, воскресенье, 11.30.
Где: Центра игровых видов спорта.
 

Чемпионат победителей

28 апреля на территории Центра игровых видов спорта пройдет Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей».

Кульминацией станет гала-матч, где участники фестиваля смогут почувствовать себя настоящими чемпионами, сразившись с командой профессиональных футболистов. В состав войдут звезды российского футбола: Евгений Алдонин, Александр Мостовой и Дмитрий Сычев. В мероприятии также примет участие звезда российского тенниса Анастасия Пивоварова.

 

Машина добра

Когда: 28 апреля, воскресенье, 12.00.
Где: Парковке ТЦ «Сарафан» (ул. Путейская, 5) .
 

Машина добра

28 апреля на парковке ТЦ «Сарафан» перед 1-м корпусом пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. 

 

Пиковая дама

Когда: 30 апреля, вторник, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

30 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

а что в кино?

Онегин

Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, потому известие о болезни живущего в деревне дяди, он воспринимает как возможность сбежать от опостылевшего света. Однако, добравшись до имения, Онегин узнает о кончине родственника, что, впрочем, не сильно расстраивает Евгения.

Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников у него нет. Онегин запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве Евгений живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин — юный, восторженный, еще не пресыщенный жизнью Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными…
 

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сегодня, в 17:25 +1
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