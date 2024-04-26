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  5. 25 апреля: старейший орангутан отметила 63-й день рождения и Lego в стиле ретро - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
25 апреля: старейший орангутан отметила 63-й день рождения и Lego в стиле ретро

25 апреля: старейший орангутан отметила 63-й день рождения и Lego в стиле ретро

Доброе утро! Готовимся к предстоящим выходным, расслабляемся и читаем самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле пройдет небольшой дождь, и до +18 градусов. В субботу тоже не обойдется без осадков, а в воскресенье будет просто облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +16 градусов.

Встречайте Беллу – самую старую орангутаншу, живущую в неволе!  Эта удивительная самка суматранского орангутана отметила свой 63-й день рождения в зоопарке Гамбурга, где она проживает с 1964 года.  По этому случаю имениннице преподнесли вкусный торт из фруктов, риса и творога, которым она поделилась со своим приемным сыном Берани. 

Белла попала в зоопарк еще малышкой, будучи пойманной в дикой природе. За свою долгую жизнь она не только родила шестерых собственных детей, но и воспитала четверых приемных, за что получила прозвище "супермама". Сотрудники зоопарка описывают ее как умную, любопытную, заботливую и неагрессивную обезьяну.

В 2021 году Белла официально стала старейшим орангутаном, живущим в неволе, после смерти самки Инджи из зоопарка Орегона.  

Сегодня слушаем MØ - Kamikaze.

Компания Lego готовит к выпуску уникальный набор – ретро-радио, которое можно будет собрать своими руками.  

Пока что доступны лишь концепты, но уже известно, что радио будет выполнено в винтажном стиле и позволит проигрывать музыку со смартфона.  Финальный дизайн новинки будет представлен к лету, а продажи стартуют 1 июня по цене 110 долларов.

Известная австралийская художница Ванесса Стокард стала популярной благодаря своим трем черным кошкам, которых она превратила в героев своих картин. Их изображения получили название "котокляксы" и завоевали сердца поклонников искусства по всему миру.

Замурчательного настроения!

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