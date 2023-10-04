Сила добра

Премьера: 01.09.2023

Режиссер: Лолита Наранович

Актеры: Сергей Демидов, Анна Мустина, Роман Грибков, Александр Галинский, Артем Крылов, Евгений Покрамович, Андрей Носков, Дмитрий Мурашев, Максим Самохвалов

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 76 минут

Пять историй по рассказам классиков литературы, раскрывающие темы добра, человечности, милосердия и ответственности: «Юшка» Андрея Платонова, «Честное слово» Леонида Пантелеева, «Горячий камень» Аркадия Гайдара, «Сила детства» и «Бедные люди» Льва Толстого, переложения поэм Виктора Гюго. Три рассказа входят в школьную программу.