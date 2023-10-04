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Сила добра

Сила добра

Премьера:
01.09.2023
 
Режиссер:
Лолита Наранович
  
Актеры:
Сергей Демидов, Анна Мустина, Роман Грибков, Александр Галинский, Артем Крылов, Евгений Покрамович, Андрей Носков, Дмитрий Мурашев, Максим Самохвалов
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
76 минут
  

Пять историй по рассказам классиков литературы, раскрывающие темы добра, человечности, милосердия и ответственности: «Юшка» Андрея Платонова, «Честное слово» Леонида Пантелеева, «Горячий камень» Аркадия Гайдара, «Сила детства» и «Бедные люди» Льва Толстого, переложения поэм Виктора Гюго. Три рассказа входят в школьную программу.

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