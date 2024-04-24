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Ручные котята в заботливые руки

Ручные котята в заботливые руки

Вот такая котобанда ждет своих людей. В наличии: два мальчика и две девочки. Сейчас котятам полтора месяца. Они уже приучены к лотку и готовы отправиться в новые дома.

В отборе на звание хозяина этих красавцев те, кого не затруднит хотя бы иногда присылать весточку из дома.

Итак, состав группы «Клыки ночи» в лицах:

Вопросы по усыновлению можно задавать по тел. +7-995-442‑28‑28.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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