Школьная любовь из восьмидесятых: какой она была

Непростые отношения советских школьников сыграли Дмитрий Харатьян и Наталья Вавилова в фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш», 1977 г.

Любит-не-любит, плюнет-поцелует… К отношениям с противоположным полом советские девочки и мальчики младшего школьного возраста всегда относились серьезно и вдумчиво.

8 Марта близко-близко…

В детстве любовь не казалась чем-то особенным. Я любил маму, папу, бабушку и дедушку, сестру, младшего брата. И только придя на сборы в первый класс и увидев впервые ту самую девочку, я понял, что существует и другая любовь.

За отсутствием реальных близких тебе людей противоположного пола в детстве, наверное, каждый создавал для себя такого героя – из числа тех, кого показывали на «голубых экранах». Пацанам нравились Мальвина, Алиса Селезнева и Миледи, а многие девочки были без ума от Электроника, Коли Герасимова и Д’Артаньяна в исполнении молодого Михаила Боярского. И вот теперь, в школе, – полкласса девчонок, и мама все чаще интересуется, какая из них нравится мне больше всех.

…1988 год. Не хожу, а просто-таки летаю по комнате – сегодня в школе дарим девочкам подарки на 8 Марта! Повезло: обычно случайная «разнарядка» отменилась, и мы поздравляем соседок по парте – как раз мой случай! Однако классное с точки зрения любого нормального пацана издание романа английского писателя Даниэля Дефо в твердой зеленой обложке (цена 2 руб. 10 коп., между прочим!) не производит на мою соседку такого впечатления, как три скромных тюльпанчика! «Может, со временем оценит?» – разочарованно думаю про себя…

О любви не говори!

В начальной школе отношения с девочками были еще непривычными. Иногда казалось, вот еще немного – и мы станем хорошо общаться, дружить, и я буду носить ее яркий портфель до дома. Но чтобы это заслужить, надо пройти все круги ада!

Были записочки, которыми перекидывались пацаны и девчонки. От отличницы – написанные каллиграфическим почерком, аккуратно сложенные пополам, пополам и еще раз пополам. От двоечника – неаккуратные, абы как на коленке накаляканные… Передавали их в тот момент, когда учитель не видит, – говоря, от кого и кому записка, и конечно же, не читая ее содержания.

Написание, передача по классу и ответ на записки в 80-90-х стали для нас прообразом пейджера и эсэмэсок.

Только тогда писать такие сообщения было куда интереснее!

Показательные выступления. За записки, разговоры, дерганье дев­чонок за косички и вполне цензурную (пока еще) брань наша первая учительница обычно ставила лицом в угол перед всем классом. Кроме наказанного, там же стояла корзинка для мусора и висел металлический ящик – одним словом, оттуда можно было здорово веселить одноклассников! Чаще всего, после пяти минут стояния в углу наказанного сажали на место – видимо, с расчетом, что баловник «перевоспитался».

Защита и поддержка. Защита – от местных двоечников и шпаны. А помощь – во всем, в чем потребуется, например решить сложный математический пример.

Прогулка. Только добросовестно выполнив все предыдущие пункты программы, можно было рассчитывать на вечернюю прогулку по микрорайону (в обществе ее подруги и его друга) либо поход в кино на утренний сеанс на каникулах, либо (как пик отношений) на совместный поход в кафе «Мороженое».

Вместо «ВКонтакте» – анкета в тетрадке

Школьные «дела амурные» вспоминает Роман Овсянников: 43 года, радиоведущий, в 80-90-х – ученик средней общеобразовательной школы.

Роман Овсянников – До пятого класса влюбленность была только одна: как и многим пацанам из класса, мне очень нравилась наша учительница начальных классов Ольга Владимировна! Понятно, что это был наш общий «краш», – как замечательный педагог, она все свое хорошее отношение раздавала всем нам поровну. Потом, классе в пятом, уже начались истории с заполнением особым образом изготовленных девочками из нашего класса анкет.

- Сделанные из обычных тетрадей, они передавались в классе только «нужным», «правильным» пацанам. В таких анкетах, как правило, было много всякой девчоночьей информации о «хозяйке» и ее подругах. Такие анкеты выполняли в 90-х функцию нынешних социальных сетей: друзья и подруги черпали из анкет информацию друг о друге, которой «по секрету всему свету» делились со всем своим окружением. Чтобы придать этому, в сущности, допросу невинный оттенок, анкеты раскрашивали фломастерами, вклеивали фото любимых актеров, украшали изображениями витаминных салатиков, которые сама хозяйка анкеты подписывала максимально красивым почерком: «Ешь морковку, тертый хрен – будешь, как Софи Лорен!»

…1992 год. В 6-м «А» классе в третий раз за два года сменилась учительница по французскому языку. На первом же уроке она поинтересовалась, куда делись две предыдущие учительницы. Какой-то хулиган с задней парты грустно посетовал: мол, не уберегли, обеих проводили в декрет… Можем и вас тоже проводить! Вытянутое лицо француженки до сих пор стоит перед глазами…

Пусть горят огни наших дискотек!

В седьмом классе учителя сначала неохотно, но потом все чаще и чаще разрешали устраивать классные дискотеки.

– Два магнитофона – чёрная «Орбита» и кремовая «Электроника» – коммутировались магнитофонным шнуром. А однажды кто-то из дев­чонок принес из дома светозвуковое устройство, и мы чувствовали себя настоящими королями дискотек! Дискотеки ценились еще за то, что в то время это был для нас, 13-летних подростков, по сути единственный шанс пригласить на танец ту девочку, которая нравится. Ну а потом, если повезёт, проводить ее до подъезда.

На дискотеках сначала показывали «молодецкую удаль», отплясывая хип-хоп в стиле Сергея Лемоха и Богдана Титомира из группы «Кар-мэн».

– И только после этого, мокрые с ног до головы, «подкатывали» к девочкам – неудивительно, что они часто отказывались танцевать. А вот если девочка сама приглашала тебя после объявления белого танца – это был явный признак того, что с ней можно начать встречаться, или, как тогда говорили, «можно замутить».

Что стало с героями детства?

«Любовь – это взгляд с экрана» – спел рокер Вячеслав Бутусов из группы «Наутилус Помпилиус». Как сложилась судьба популярных актеров – известных мальчиков и девочек, в которых были влюблены миллионы советских школьников и школьниц?

Мальвина (Татьяна Проценко). Актрисы театра и кино не стало в 2021 году. Ее дети – сын и дочь – принимают участие в работе театра «Качели».

Алиса Селезнева (Наталия Гусева). После съемок выбрала профессию биохимика. Замужем, у нее две дочки.

Коля Герасимов (Алексей Фомкин). Служил в армии, в театре, работал на стройке. Трагически погиб при пожаре в 1996 году.

Электроник (Владимир Торсуев). Занимался предпринимательством, участвовал в группе «Гараж Сыроежкина». У актера есть дочь.