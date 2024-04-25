В Туле закупка продуктов для винегрета на семью обойдется в 132 рубля

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Эксперты подсчитали, где дешевле всего будет закупить продукты для постного салата в России.

Стоимость 5 порций винегрета эксперты портала Bankiros рассчитали по рецепту из «Книги о здоровой и вкусной пище», выпущенной Пищепромиздатом в 1952 году:

картофель — 4 штуки (500 г);

свекла — 1 штука (200 г);

морковь — 1 штука (100 г);

соленый огурец — 2 штуки (200 г);

яблоко свежее — 1 штука (100 г);

квашеная капуста — 100 г;

зеленый лук — 50 г;

растительное масло — 3 ст. ложки (10 г).

Данные о стоимости продуктов для подсчетов были взяты с сайта Росстата за исключением квашеной капусты — сведений о ценах на нее нет в сводках ведомства. Поэтому высчитаны усредненные, исходя из данных розничных сетей, — 200 рублей за кг.

В рейтинге участвовали все регионы России. Дешевле всего приготовить винегрет в Тамбовской области — 115 рублей, а самый дорогой салат получится в Чукотском АО, там стоимость порции взлетает до 467 рублей.

В Тульской области на закупку продуктов для приготовления 1260 г винегрета (это как раз те самые пять порций) нужно 132 рубля.