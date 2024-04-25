В Туле закупка продуктов для винегрета на семью обойдется в 132 рубля

Стоимость 5 порций винегрета эксперты портала Bankiros рассчитали по рецепту из «Книги о здоровой и вкусной пище», выпущенной Пищепромиздатом в 1952 году:
- картофель — 4 штуки (500 г);
- свекла — 1 штука (200 г);
- морковь — 1 штука (100 г);
- соленый огурец — 2 штуки (200 г);
- яблоко свежее — 1 штука (100 г);
- квашеная капуста — 100 г;
- зеленый лук — 50 г;
- растительное масло — 3 ст. ложки (10 г).
Данные о стоимости продуктов для подсчетов были взяты с сайта Росстата за исключением квашеной капусты — сведений о ценах на нее нет в сводках ведомства. Поэтому высчитаны усредненные, исходя из данных розничных сетей, — 200 рублей за кг.
В рейтинге участвовали все регионы России. Дешевле всего приготовить винегрет в Тамбовской области — 115 рублей, а самый дорогой салат получится в Чукотском АО, там стоимость порции взлетает до 467 рублей.
В Тульской области на закупку продуктов для приготовления 1260 г винегрета (это как раз те самые пять порций) нужно 132 рубля.