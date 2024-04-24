Яйца: как выбирать, хранить и сколько можно съесть

Мы отправились в магазин: посмотрели цены и взвесили продукцию разных птицефабрик — соответствуют ли категории? А заодно узнали у экспертов, можно ли получить «яичную кому» от переедания и стоит ли доверять желтым желткам.

Сколько вешать в граммах

На полках магазинов разнообразие — птицефабрики явно сражаются за покупателей. Красивые этикетки, цветные коробки, яркие слоганы. Но мы за точность, поэтому яйца из супермаркетов мы решили взвесить.

Под нашу проверку попали продукты категории «СО» (отборные) пяти торговых марок:

Отборные яйца «Лето» (производитель: ООО «Белянка», Белгородская область);

(производитель: ООО «Белянка», Белгородская область); Яйца отборные деревенские «Село Зеленое» (производитель: ООО «Птицефабрика «Вараксино», Удмуртская республика);

(производитель: ООО «Птицефабрика «Вараксино», Удмуртская республика); Яйца отборные деревенские Птицефабрика « Тульская» (производитель: АО Птицефабрика «Тульская», Тула);

« (производитель: АО Птицефабрика «Тульская», Тула); Яйца отборные «Окское» (производитель: АО «Окское», Рязанская область);

(производитель: АО «Окское», Рязанская область); Яйца отборные «Волжанин» (производитель: ОАО «Волжанин, Ярославская область).

Согласно ГОСТ 31654-2012, куриные яйца подразделяются на пять категорий в зависимости от веса. Вес одного яйца высшей категории составляет от 75 г и выше; отборной категории — от 65 до 74,9 г; 1-й категории — от 55 до 64,9 г; 2-й категории — от 45 до 54,9 г; 3-й категории — от 35 до 44,9 г.

То есть все закупленные нами яйца должны весить от 65 до 74,9 г. Что же на самом деле?

Скажем сразу: явных отклонений нет. Но яйца торговой марки «Лето», «Село Зеленое» и «Волжанин» ходят по краю.

В целом самыми мелкими оказались яйца «Волжанин». В упаковке мы нашли яйца весом 64-67 г.

Среднее арифметическое яиц марки «Лето» чуть больше. В упаковке яйца весом от 64 до 70 г.

Самый большой разброс в коробке яиц «Село Зеленое» — от 64 до 72 г.

Яйца «Окские» и от «Тульской» птицефабрики оказались крупнее. В «Окских» самыми мелкими были яйца весом 65 г, в тульских — 67 г. В основном же в коробке были крупные весом до 75 г у обоих производителей. Похвально!

Что почем?

Самыми дорогими оказались яйца марки «Село Зеленое». Стоимость одного яйца составляет целых 18 рублей!

«Лето» и «Окское» дешевле — 14 рублей за яйцо. За одно яйцо от Тульской птицефабрики» придется выложить 13,5 рубля. Чуть дешевле «Волжанин» — 13,1 рубля за штуку.

Вы спросите: а что внутри? желтки у них желтые? Как оказалось, это далеко не показатель качества, почему — нам рассказал сам производитель.

Желтые желтки — маркетинговый ход?

На восемь наивных вопросов о яйцах нам ответил заместитель руководителя птицефабрики «Тульская» Георгий Ткаченко.

— От чего в желтки в яйцах желтые? И всегда ли это показатель хорошего качества?

Георгий Ткаченко — Нужного цвета желтка производители добиваются добавлением в пищу курицы каротиноидов (не пугайтесь, это природные органические пигменты. — Прим. авт.). Можно добавлять в корм морковь, но это самый дорогой способ, поэтому его никто не применяет. Чаще всего производитель дополняет корм для птицы кукурузой или вытяжкой из бархатцев. Желтки становятся более рыжими, но на количество питательных веществ в яйце это не влияет. Дополнительных витаминов от этого потребитель не получит.

— Почему яйца бывают двухжелтковыми?

— Все как у людей: чем женщина старше, тем больше вероятность появления у нее близнецов. С биологической точки зрения, яйцо — это яйцеклетка. Получается, чем старше курица, тем больше шансов, что она снесет двухжелтковое яйцо. От времени года и условий содержания это никак не зависит.

— С точки зрения питательных свойств, яйца лучше брать от молодой курицы или от старой?

— 100-процентной доказательной базы нет. Питательные свойства яйца не зависят от возраста птицы. Единственное, что точно имеет значение, — рацион курицы. Если в нем много витаминов, то и в яйцах будет больше питательных веществ.

— Есть в народе мнение, что белые яйца лучше коричневых. Это так?

— Цвет скорлупы — то же самое, что цвет кожи у человека. Темные курицы — коричневые и черные — производят коричневые яйца, светлые — белые. Вы же не думаете, что смуглые люди хуже или лучше светлых?

— Как долго можно хранить яйца?

— Согласно ГОСТ, яйца можно хранить в холодильнике до 90 суток. В идеале лежать они должны не в двери, а посередине и носиком вниз. И не забывайте: скорлупа у яйца пористая. Если положите рядом сильно пахнущие продукты, особенно лук и чеснок, вкус яиц испортится.

— Обрабатывают ли чем-нибудь яйца на птицефабриках?

— Такая технология есть, но она дорогая и проводится с помощью высокотехнологичного оборудования, так что используют ее всего на нескольких фабриках в России. Мытые дезинфицированные яйца используются в ресторанном бизнесе, но в обычных супермаркетах вы такие вряд ли найдете.

— Можно ли внешне понять, что яйца хорошего качества?

— Если курица снесла яйцо, оно не может быть некачественным, в этот процесс нельзя вмешаться. Самое неприятное, что может быть в яйце, — сальмонеллез. Его без специальных исследований не увидишь, но есть и хорошие новости: он убивается при жарке и варке.

При покупке главное — обратить внимание на дату сортировки и внешний вид: желательно, чтобы яйца были как можно чище. Впрочем, это не избавит вас от необходимости мыть их перед приготовлением.

Да-да, не удивляйтесь. Мыть нужно обязательно! Когда мы разбиваем яйцо, бактерии со скорлупы попадают внутрь в белок и желток. Так что не поленитесь, ничего сложного, мыть яйца нужно так же, как вы моете овощи и фрукты.

— Как производители заставляют куриц нести побольше яиц перед Пасхой?

— В этом нет необходимости. Любой профессионал яичного дела скажет вам, что Пасха — не наш праздник. Молодежь яйца не красит, да и в стране не все люди православные. А уж если Пасха выпала на майские праздники, то в центре внимания покупателей скорее окажется мясо, пиво и мороженое.

Наш праздник — Новый год. Потому что оливье едят все, вне зависимости от вероисповедания и возраста.

Сколько можно есть яиц?

Красивые пасхальные яйца порой не выходят из рациона россиян неделю. А безопасно ли это? Мы узнали у нутрициолога, автора и ведущей подкаста «Еда и года» Анастасии Никитенковой.

— Правда ли, что есть много яиц вредно?

Анастасия Никитенкова — Нет. Давно известно, что это миф, который долго связывали с холестерином, содержащимся в желтке яйца. Существуют исследования, доказывающие, что продолжительное и регулярное потребление данного продукта никак негативно не отражалось на показателях холестерина. При этом стоит помнить: в яйцах содержатся здоровые и насыщенные жиры, потребление которых нам крайне необходимо.

— Сколько съесть безопасно?

— Количество яиц считают по желткам. В среднем 2-3 яйца в день считается нормальным. Ограничения количества потребления возможны при лечебной диете. Но даже если у вас ее нет, помните, что переедание в любом случае никому не приносило пользы.

— Перепелиные яйца полезнее куриных?

— Зависит от того, где были приобретены яйца. Отличие будет во вкусе и качестве; не секрет, что фермерские гораздо вкуснее. Но оба варианта яиц богаты витаминно-минеральным составом, который отличается совсем незначительно.

— Почему яйца в основном едят на завтрак? Полезно ли их есть в течение дня?

— Дело в рецептуре, их просто и быстро готовить. Яйца идеальны для завтрака, они комфортны для усвоения и чаще подаются теплыми, а такая еда лучше насыщает.

При этом никто не запрещает нам есть вареные яйца вечером или приготовить омлет на перекус.

— Помогают ли яйца похудеть?

— Яйца относятся к диетическим продуктам, содержащим в себе жиры и белки. Они способствуют снижению веса за счёт невысокой калорийности и хорошего насыщения. Также часто именно белок яйца используется как диетический компонент.