Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!» с большим концертом в Туле: видео

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Ледовой арене было жарко! Myslo побывал на концерте и поговорил с туляками-фанатами. Руки вверх! Руки выше!

В зале темно, пространство освещает лишь ярко-розовый свет софитов. Трибуны забиты, на танцпол продолжают подтягиваться люди. Кажется, что пришли уже все, но двери в зал открыты, и поток не заканчивается — все занимают места у сцены.

На экране зрителей приветствует четырехпалый монстрик, высоко поднимающий руки вверх!

Когда до начала концерта остаётся несколько минут, толпа на танцполе волнительно хлопает и буквально вызывает Сергея Жукова явиться на сцену: «Серёжа! Начинаем! Давай!» Самые нетерпеливые выходят в проходы: занимают лучшие для танцев и веселья места.

И вот розовый свет гаснет, темнота сгущается, у сцены зажигаются огни. Начинается музыка, которую зал тут же подхватывает. Её знают все: играет песня «Когда мы были молодыми».

Наконец, на сцене появляется Сергей. Одет с иголочки, причёска — как когда-то давно, модная и бодрая. Сергея окружают ярко одетые парни и девушки — шоу-балет Street Jazz. Они зажигательно танцуют.

Жуков исполняет главные хиты: «Крошка моя», «Он тебя целует». Напоминает, что у каждой девчонки была та самая подушка, в которую она плакала из-за несчастной любви:

— Вспомните вашу детскую комнату. Там наверняка был ковер на стене, типовые стол и шкаф. И конечно, была та самая подушка, в которую вы плакали и мечтали.

Вспомнили и спели «Лишь о тебе мечтая»!

«Маленькие девочки в первый раз влюбляются, маленькие девочки, каждый ошибается», — поёт Сергей Жуков. «Маленькие девочки, это не считается, маленькие девочки, вы такие маленькие», — слышится другой голос… Кто это?! На сцене появляется стильный молодой человек, подозрительно похожий на исполнителя.

Энджел Жуков вышел и начал зажигать, как будто сцена — его стихия: вспомнил модные танцы из ТикТока, не пропустил ни одной ноты, не забывал про взаимодействие на сцене. Только посмотрите, какие милые отец и сын! «Это настоящее счастье!» — растроганно говорит Сергей Жуков.

Свет снова приглушают. На сцене появляется диджейская установка. Сергей говорит, что будет сюрприз! Зрители такое, конечно же, оценили.

— Сейчас для вас выступит один из самых знаменитых диджеев России. Веселитесь, танцуйте и главное — руки вверх!

Узнаёте, кто на фото? Верно — это DJ Грув! Легенда российского диджеинга, саундпродюсер, кинокомпозитор и один из основоположников движения techno и drum’n’bass в России. Он выступил с мощным сетом, в котором были и ремиксы — например «На заре» группы Альянс, — и его собственные треки.

Концерт приближается к концу, но мы можем ещё раз насладиться самыми яркими моментами выступления. В видео с концерта собрали для вас лучшие наряды, причёски, улыбки и горящие глаза.

Мы поговорили с настоящими фанатами «Руки Вверх!», узнали, смогут ли они назвать подряд пять песен группы и что думают об энергетике концертов Сергея Жукова и Ко.

Анна и Ольга — сестры, а ещё — давние фанатки «Руки Вверх!».

— Слушаем с 15 лет! Сейчас-то мы уже постарше… Пять песен с лёгкостью назовём: «Ну где же вы, девчонки?», «Алёшка», «Крошка моя», «Он тебя целует»… Ладно, получилось четыре, но мы просто очень волнуемся! (смеются) У нас места в первом ряду: там самое оно — петь, танцевать и веселиться.

Татьяна, Сергей, Наталья и Роман уверенно знают репертуар группы. Мужчины говорят:

— «Руки Вверх!» слушаем всю жизнь — посмотрите на нас! Чувствуется же, что мы настоящие фанаты! На концерт пришли с супругами, у всех нас места на танцполе. Пора зажигать! Песни назовём сразу же: «Алёшка», «Крошка моя», «Омут», «16 лет», «Атаман», «Чёрное море»… Даже больше пяти получилось!

Анастасия — юная фанатка «Руки Вверх!», ей 23 года. На концерт она пришла повеселиться и оторваться по полной.

— Эмоции положительные, я заряжена! Песен «Руки Вверх!» знаю много, они со мной с детства. Если в следующем году Сергей приедет ещё раз, пойду обязательно! В предыдущие годы, к сожалению, на концерты не попала…

Сыграем в «Найди себя на фото»? Мы сделали множество портретов со счастливыми лицами. Заглядывайте в галерею, находите себя и пишите об этом в комментариях!