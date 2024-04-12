Непрожитые жизни. Почему женщины убивают новорожденных и можно ли этого избежать?

фото: Артем Жильцов, сайт freepik.

Жуткая находка

8 апреля в Туле было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребёнка». Труп младенца в пластиковом контейнере нашли в гаражном кооперативе на улице Сурикова.

— В этот день мы с супругой пришли навести порядок в гараже после зимы: благо деньки такие солнечные начались, — рассказывает Myslo мужчина, обнаруживший страшную находку. — Жена собралась мусор отнести и тут же прибежала обратно. Говорит, мол, там у забора ребенок мертвый лежит. Я сначала не понял, подумал, подросток какой свёл счеты с жизнью. Подхожу — там контейнер прозрачный, а в нем малыш.

Тварь, сделавшая это, еще и бутылочку подложила туда. Верх цинизма!

Семейная пара сразу же позвонила в полицию. По предварительным данным, новорождённому было от двух недель до месяца.

— Следователи и криминалисты СУ СК России по Тульской области проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося. Ход расследования уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления Владимир Усов, — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Только цифры

Подобные случаи, к сожалению, не редкость для нашего региона:

При этом судебная статистика показывает, что за последние несколько лет число осужденных по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» сокращается: если в 2016 году таких приговоров было 59, то в 2022-м — 27. Наряду с этим, начиная с 2019 года, в России ежегодно фиксируется 26-27 таких случаев.

Одним из способов борьбы с убийством новорожденных эксперты считают ужесточение наказания. Сейчас виновные по 106-й статье УК РФ наказываются ограничением свободы, принудительными работами либо лишением свободы на срок до 5 лет.

В 2014 году в Госдуму был внесен законопроект, который предлагал исключить из Уголовного кодекса статью 106, закрепив при этом совершение убийства матерью своего новорожденного ребенка в ч. 2 ст. 105 в качестве квалифицирующего признака убийства [убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии]. Но данный законопроект был отклонен: на портале «Российская общественная инициатива» он набрал лишь 765 голосов.

Выход есть

Трагедии на улице Сурикова можно было бы избежать, если бы мать ребенка вовремя обратилась к психологам. Так считает врач-психиатр Антон Калькэ:

Антон Калькэ — По данным отечественных исследований, до 50% женщин не страдают психическими расстройствами в момент совершения детоубийства. Зачастую такие матери просто не осознают или отрицают факт беременности, факт родов. Многие роженицы эмоционально незрелы, боятся осуждения со стороны знакомых и родственников. Помочь этой категории женщин могут близкие. Необходимо честно и откровенно рассказать им про беременность. Если близких нет, существует достаточное количество специальных служб, центров поддержки семьи. В таких центрах работают психологи, которые могут скорректировать эмоции и поведение человека без лекарств и тем самым предотвратить беду.

Председатель региональной общественной организации «Ассоциация приемных семей» Валентина Мишина, комментируя данную ситуацию, заявила, что в нашем регионе полно бездетных семей, которые мечтают усыновить новорожденного:

Валентина Мишина — В Тульской области хорошо развит институт приемных семей — практически нет детей, которых бы не забрали в любящую семью. У нас есть люди с добрым сердцем, которые с удовольствием возьмут ребенка, от которого отказались биологические родители, будут ухаживать за ним и дадут ему всё необходимое. Ведь многие родители, к сожалению, по разным причинам не могут иметь своих детей. Я обращаюсь ко всем женщинам, которые беременны и думают, выносить ребенка или нет: обязательно вынашивайте! Если вы боитесь, что не сможете его вырастить, не надо ни в коем случае прибегать к таким сумасшедшим мерам, как убийство. Лучше оформите отказ. Найдутся добрые люди, которые воспитают малыша, а у вас на душе не будет такого греха, как убийство собственного ребенка!

Работа с отказницами

Согласно данным Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, в России снижается число детей, оставленных при рождении. В 2014 году их было 4893, в 2018-м — 2889, в 2022-м — 1607. На сегодняшний день в Тульской области в организациях для детей-сирот проживают 330 малышей.

— У нас существует четкий алгоритм работы с женщинами, которые заявляют о желании отказаться от ребенка (мы называем их отказницами), — говорит психолог Тульского перинатального центра Ольга Полуэктова. — С ними общаются психологи и специалисты «Моего семейного центра»: выясняют мотив такого решения, приводят примеры, как спустя время отказницы жалеют и ищут возможность найти и увидеть своего ребенка.



Ольга Полуэктова.

Главной причиной отказа от ребенка, по словам Ольги Полуэктовой, чаще всего являются социальные компоненты: у роженицы нет нормального жилья, поддержки близких, работы.

— Если дело только в этом, то представители «Моего семейного центра» рассказывают о том, что женщина может оставить малыша в «Доме ребенка» до тех пор, пока она не встанет на ноги.

Она может навещать его, а потом забрать к себе в семью.

Такие разговоры идут без давления и провоцирования чувства вины. Но если женщина принимает четкое решение об отказе, она пишет заявление и уходит из родильного дома, оставляя ребенка врачам.

Был случай

Иногда истории с выброшенными новорожденными заканчиваются счастливым финалом. Такой случай в Тульской области произошел много лет назад. 13 января 2002 года, в канун Старого Нового года, в общественном туалете на железнодорожной станции Плеханово нашли новорожденную девочку.

Ребенка обнаружил 28-летний водитель дрезины Валерий Родионичев. Семья Валерия жила на станции, в двухэтажном бараке без удобств. В тот день около 15.30 мужчина отправился в общественный туалет, расположенный рядом, и услышал слабый писк. На всякий случай мужчина позвал жену Наташу. Та услышала плач в женской половине туалета и в одном из отверстий разглядела цветной пакет, в котором был ребенок.

Девочку отвезли в больницу. На маленьком организме никак не отразилось пребывание на морозе — малышка родилась, что называется, в рубашке.

По нашей информации, для ребенка почти сразу же нашлись любящие родители, которые оформили удочерение.

Контакты

«Мой семейный центр» — 56-46-36.

«Ассоциация приемных семей» — 8 953 442-20-72.