27 апреля в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы NEVESNA.

Легкая светлая и необыкновенно позитивная музыка создаст весеннее настроение. Группа NEVESNA бережно оборачивает чувства и эмоции своих песен в космическо-морскую тематику. Каждое выступление ребят — это маленькое путешествие к тайнам морских глубин и неизведанных галактик.

Стоимость: от 360 руб.