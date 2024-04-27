NEVESNA
27 апреля в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы NEVESNA.
Легкая светлая и необыкновенно позитивная музыка создаст весеннее настроение. Группа NEVESNA бережно оборачивает чувства и эмоции своих песен в космическо-морскую тематику. Каждое выступление ребят — это маленькое путешествие к тайнам морских глубин и неизведанных галактик.
Стоимость: от 360 руб.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
27 апреля 2024, суббота
19:00
29 апреля, понедельник 00:00
28 апреля, воскресенье 00:00
30 апреля, вторник 00:00
7 - 30 апреля
28 апреля, воскресенье 00:00
27 апреля, суббота 00:00