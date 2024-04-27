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NEVESNA

NEVESNA

27 апреля в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы NEVESNA.

Легкая светлая и необыкновенно позитивная музыка создаст весеннее настроение. Группа NEVESNA бережно оборачивает чувства и эмоции своих песен в космическо-морскую тематику. Каждое выступление ребят — это маленькое путешествие к тайнам морских глубин и неизведанных галактик.

Стоимость: от 360 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
27 апреля 2024, суббота
19:00
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