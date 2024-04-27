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Чемпионат победителей

Чемпионат победителей

28 апреля в Туле на территории Центра игровых видов спорта пройдет Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей».

В нем примут участие команды воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров Тульской области, а также команды детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Специальные участники фестиваля — это команда детей с ОВЗ.

Почетные гости объявят о начале мероприятия, а легендарный футбольный тренер Олег Иванович Романцев скажет свое напутственное слово его участникам. Во время фестиваля юных футболистов ожидают игры в группах, матчи плей-офф, соревнование «Король пенальти», автограф-сессия и мастер-класс от именитых спортсменов, а также развлекательная программа.

Кульминацией фестиваля станет гала-матч, где участники фестиваля смогут почувствовать себя настоящими чемпионами, сразившись с командой профессиональных футболистов. В состав войдут звезды российского футбола: Евгений Алдонин, Александр Мостовой и Дмитрий Сычев. В мероприятии также примет участие звезда российского тенниса Анастасия Пивоварова.

 

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
28 апреля 2024, воскресенье
11:30
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Касса
«Арсенал» — «Алания»
28 апреля, воскресенье 00:00
Арсенал, центральный стадион
Чемпионат победителей
28 апреля, воскресенье 00:00
Тула
Питоны 3000
30 апреля, вторник 00:00
Деревня Бунырёво
Пиковая дама
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