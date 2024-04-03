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Питоны 3000

Питоны 3000

30 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт группы «Питоны 3000» в Дачном Клубе «Тинькофф».

«Питоны 3000» — топовая рок-группа Пензы. Песни «Нет ума», «Клевая», «Не гордая», «Валентина» стали саундтреками популярного интернет-сериала «Зёма», а сингл «Не гордая» считается неофициальным гимном Пензы и визитной карточкой коллектива.

Фишка группы — производство собственного веб-сериала «Догнать
мейнстрим». «Питоны 3000» изначально были панк-проектом, однако довольно быстро расширили свой репертуар другими рок-направлениями. Сегодня песни группы сочетают в себе преимущественно элементы реп-кора, поп-панка и ска. Для парней музыка — это способ получения удовольствия и каждая песня делается, в первую очередь, для души.

Вход бесплатный.  

Где и когда?
Деревня Бунырёво
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
30 апреля 2024, вторник
21:00
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Касса
Питоны 3000
30 апреля, вторник 00:00
Деревня Бунырёво
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