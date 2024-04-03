30 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт группы «Питоны 3000» в Дачном Клубе «Тинькофф».



«Питоны 3000» — топовая рок-группа Пензы. Песни «Нет ума», «Клевая», «Не гордая», «Валентина» стали саундтреками популярного интернет-сериала «Зёма», а сингл «Не гордая» считается неофициальным гимном Пензы и визитной карточкой коллектива.



Фишка группы — производство собственного веб-сериала «Догнать

мейнстрим». «Питоны 3000» изначально были панк-проектом, однако довольно быстро расширили свой репертуар другими рок-направлениями. Сегодня песни группы сочетают в себе преимущественно элементы реп-кора, поп-панка и ска. Для парней музыка — это способ получения удовольствия и каждая песня делается, в первую очередь, для души.



Вход бесплатный.