Туляки, на шашлыки! 5 необычных маринадов и 5 шикарных соусов для вкусного мяса на углях

Полкило шашлыка за один присест могут съесть почти 40% россиян, в этом они признались в недавнем опросе, итоги которого привели РИА. Каждый четвертый готов схомячить максимум 350 г, а каждый пятый — не более 200 г.
Также в этом же опросе россияне назвали любимое мясо для шашлыка. На первом месте свинина, на втором — курица и индейка, баранина замыкает тройку лидеров. В топ-5 — говядина и рыба. А вот 5% опрошенных любят шашлык из грибов и овощей.
А кстати, из чего вы любите готовить шашлык?
Идеальный шашлык - это...
С мясом определились. Теперь — сколько, а главное — в чем мариновать будущий шашлык?
Пусть ваша фантазия не знает границ! Для маринада подойдёт всё, что обладает повышенной кислотностью: кефир, томатный и гранатовый сок, лимон, ягодные соки, вино.
Маринадные правила
- Свинина и птица лучше всего впитывают маринад, поэтому куски мяса могут быть крупнее, чем, например, говядина и баранина, — их режут небольшими кубиками.
- Для баранины, которая сама по себе имеет специфический запах, в маринад лучше добавить ароматные специи и травы.
- Перед добавлением лука и трав в маринад их следует немного размять руками, чтобы они выделили сок.
- Лук — лучший ингредиент для шашлычного маринада. Он здорово размягчает мясо и придает ему аппетитный аромат.
- Маринуйте в посуде из стекла, керамики или в эмалированной.
- Куски замаринованного мяса лучше прикрыть тарелкой и поставить сверху гнёт.
- Чем старше мясо, тем дольше его нужно мариновать. Мы сегодня готовим свежее молодое мясо, поэтому сроки указаны именно для него. И да — можно не мариновать вовсе: только соль, перец и хорошие угли!
А вот в чем мариновать мясо в эти выходные, расскажут тульские шеф-повара.
Маринады и соусы от тульских шефов
Евгений Тимофеев, шеф со стажем, сейчас отвечает за потрясающие ужины тульских VIP-персон
Маринад «Азия в русской баньке»
Сложность: 1/5.
Доступность продуктов: 5/5.
— Недавно я участвовал в «Битве пикников» на ТНТ. И вот как раз там я готовил на гриле грудку индейки, о маринаде для которой и расскажу.
В основе маринада — апельсиновый фреш. Его мы в достаточном количестве выжимаем из половинок апельсинов прямо на кусочки мяса. Добавляем сладкий соус чили, оливковое масло, немного соевого соуса вместо соли и можно ложечку жидкого меда — на ваш вкус. Мариновать можно всего несколько минут.
Основной секрет приготовления — в специальной «еловой баньке»! Когда уложим кусочки индейки на решетку, сверху укроем ее еловыми ветками и подожжем их! Минута-две — и можно убирать. Индейка подкоптилась и приобрела потрясающий необычный вкус.
Соус «Можжевеловый на коньяке»
Сложность: 5/5.
Доступность продуктов: 4/5.
— Горсть сухих можжевеловых ягод прогреваю на сухой сковороде, добавляю туда немного коньяка и поджигаю его. Фламбирую, при этом коньячный запах, все масла выпариваются. После этого добавляю апельсиновый фреш и немного куриного бульона — всё на глаз!
Снова выпариваю, разбавляю сливками, а если надоели, то кокосовым молоком. Добавляю щепотку тимьяна и розмарина, кипячу всё это дело, доводя до густого состояния.
Потом измельчаю соус блендером, процеживаю через мелкое сито, снова нагреваю и добавляю для вкуса еще щепотку сахара и целые можжевеловые ягоды. Приправляю цедрой лайма. Это не соус, а огонь!
Арсений Киреев, бренд-шеф Lil Pil и «Ручеек»
Маринад «Сердешный»
Сложность: 1/5.
Доступность продуктов: 5/5.
— Готовить будем сердца индейки. Их можно не резать, просто убрать лишнее, зачистить. На килограмм сердец:
- 4 ст. л. соевого соуса (лучше использовать «Сэн Сой», для маринада — самое то);
- 2 ст. л. растительного масла (нерафинированного, с запахом!);
- 1 ч. л. яблочного уксуса;
- 3 крупных зубчика свежего чеснока (мелко нарезать);
- ½ ч. л. черного перца (крупного помола, мелкий не использовать никогда вообще!);
- ½ ч. л. орегано;
- 1 ч. л. сахара;
- по ½ ч. л. тмина и кориандра.
Соус дзадзыки
Сложность: 1/5.
Доступность продуктов: 5/5.
- 10 г эстрагона (только листья!);
- 20 г петрушки (только листья!);
- 300 г греческого йогурта;
- сок ¼ лимона;
- 100 г свежего огурца (потереть на крупной терке);
- ¼ чайной ложки черного перца;
- сахар, соль по вкусу.
Максим Бычков, шеф-повар бара «Худ»
Маринад «Луковый джем»
Сложность: 1/5.
Доступность продуктов: 5/5.
— Для шашлыка я люблю и советую свиную шейку — беспроигрышно. На килограмм мяса берем 100 граммов лука, столько же воды, соль, черный перец горошком. Мясо режем ровными кубиками 3×3 см. Из лука и воды делаем луковый джем, я его так называю.
В блендере измельчаем лук и питьевую воду до однородной консистенции. Перец черный горошком измельчаем (я не люблю использовать уже молотый, у него не такой насыщенный вкус).
Свинину маринуем в соли, специях и луковом джеме. Большой плюс этого джема в том, что не обязательно мариновать долго, можно практически сразу жарить — шашлык получится мягким и сочным.
Жарим на сильно разожженных углях минут 7-10. При подаче всегда использую заранее замоченный репчатый лук и много свежей зелени.
Соус из кетчупа «Нестареющая классика»:
Сложность: 1/5.
Доступность продуктов: 5/5.
— Самый простой и быстрый соус к мясу.
- 500 г томатного кетчупа;
- 1 г черного перца горошком;
- 30 г кинзы;
- по 20 г петрушки и зеленого лука;
- 100 г лука репчатого.
В уже готовый кетчуп добавляем молотый черный перец, мелко порезанную зелень и репчатый лук мелкими кубиками. Все перемешиваем, даем «отдохнуть» 20 минут, чтобы все продукты обменялись вкусами. И можно есть!
А вот какие маринады для шашлыка и соусы готовят сотрудники редакции Myslo.
Соус «Медово‑лимонный»
Сложность: 1/5.
Доступность продуктов: 5/5.
4 столовых ложки жидкого меда смешать с таким же количеством лимонного сока. Добавить по 1 чайной ложке сухой горчицы и красного молотого перца. Довести до кипения на медленном огне, затем остудить. Готово!
Йогуртовый соус с огурцом и бальзамиком
Сложность: 2/5.
Доступность продуктов: 5/5.
- Среднего размера свежий огурец;
- 3 дольки чеснока;
- укроп;
- 1 маленький зелёный чили;
- 500 г несладкого йогурта без добавок;
- чёрный перец и бальзамический уксус — по вкусу.
Огурец почистить и натереть на терке, чеснок измельчить любым удобным способом (можно тоже на терке), укроп мелко-мелко нарезать. Убрать из чили семечки и тоже нарезать очень мелко. Всё смешать с йогуртом, посолить-поперчить, добавить бальзамик.
Маринад «Под градусом» с яйцами и водкой
Сложность: 2/5.
Доступность продуктов: 5/5.
Нерядовая заправка для мяса! Если у вас есть 1 кг мяса, вот что нужно для такого маринада:
- 3 луковицы;
- 5 яиц;
- 100 мл водки;
- Соль, черный молотый перец, сладкая паприка — по вкусу.
Лук режем кольцами. Яйцам устраиваем «взбучку»: взбиваем миксером, вливаем водку и снова взбиваем секунд 30. Порезанное мясо солим, перчим, посыпаем паприкой и луком. Заливаем маринадом из «пьяных» яиц.
Плотно закрываем крышкой (без гнёта), оставляем мариноваться в холодильнике часов на 8-10. Можно готовить!
Маринад «Соево-лимонный» с горчицей
Сложность: 2/5.
Доступность продуктов: 5/5.
На 1 кг мяса (свинина, баранина, птица) понадобится:
- 3 луковицы;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 ст. л. горчицы;
- 2 ст. л. сахара;
- 2 лимона;
- 5 ст. л. соевого соуса;
- соль, перец по вкусу.
Режем лук кольцами, чеснок измельчаем любым доступным способом, смешиваем всё это дело с сахаром, горчицей, соевым соусом. Выжимаем из лимонов сок. Мясо смешиваем с луком, солим-перчим, колдуем, потом поливаем соусом и лимонным соком. Ставим в холодильник на 3-5 часов. Нереально вкусно!
Где в Туле пожарить шашлыки, чтобы не получить штраф
Специальные места. Их администрация каждого муниципалитета определяет самостоятельно. Разрешенное, бесплатное и специально оборудованное место для пикника в Туле в прошлом году было только одно — пляж на реке Воронке. Там оборудовано 10 беседок с мангалами и урнами.
Также разрешенные шашлычные места прошлым летом оборудовали и в других районах Тульской области (надеемся, в этом году их будет больше):
- городской парк Новомосковска,
- Алексин-бор,
- пляж на Красивой Мече в Ефремове,
- парк «Машиностроитель» в Узловой,
- Сергеевский пруд в Белеве,
- поселок Метростроевский Веневского района (местная зона отдыха),
- Дубенский пруд в поселке Дубна.
А во дворе? Жарить шашлыки в жилых дворах и парках запрещено. Если только речь идёт не о специально оборудованных местах.
На природе. В поле жарить шашлыки можно, если в регионе не объявлен особый противопожарный режим. И то — если при себе есть средства пожаротушения.
В частном доме или на даче. На мангале — можно. Но есть ряд условий:
- до ближайшего здания — не менее 5 метров;
- площадка в радиусе 2 метров вокруг должна быть чистой от мусора и горючих материалов;
- используем готовый уголь;
- учитываем ветер — не более 5 м/с;
- рядом должны быть средства тушения: огнетушитель (можно взять из машины), ведро с водой.
Помните, за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрено наказание: по ст. 20.4 КоАП РФ максимальный штраф для граждан — до 15 тысяч рублей.
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