Гала-матч АКМ с болельщиками
28 апреля в Ледовом дворце пройдет гала-матч между АКМ и болельщиками, посвященный закрытию сезона ВХЛ 2023/24.
Начало мероприятия в 13.00. Кроме того, в фойе второго этажа состоится автограф-сессия с игроками АКМ. Старт гала-матча в 14.00. Также на арене будут работать развлекательные активности: киберзона, аквагрим и другие.
Напомним, АКМ впервые в своей истории завоевал серебряные медали Кубка Петрова.
Билеты на матч бесплатные. Их можно забронировать по ссылке.
Где и когда?
28 апреля 2024, воскресенье
13:30
28 апреля, воскресенье 00:00
28 апреля, воскресенье 00:00
30 апреля, вторник 00:00
7 - 30 апреля
28 апреля, воскресенье 00:00
29 апреля, понедельник 00:00