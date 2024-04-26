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Гала-матч АКМ с болельщиками

Гала-матч АКМ с болельщиками

28 апреля в Ледовом дворце пройдет гала-матч между АКМ и болельщиками, посвященный закрытию сезона ВХЛ 2023/24. 

Начало мероприятия в 13.00. Кроме того, в фойе второго этажа состоится автограф-сессия с игроками АКМ. Старт гала-матча в 14.00. Также на арене будут работать развлекательные активности: киберзона, аквагрим и другие.

Напомним, АКМ впервые в своей истории завоевал серебряные медали Кубка Петрова.

Билеты на матч бесплатные. Их можно забронировать по ссылке

Где и когда?
Ледовый дворец
28 апреля 2024, воскресенье
13:30
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Касса
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28 апреля, воскресенье 00:00
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