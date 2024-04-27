В 60 лет шпагат на пилоне? Легко!

Фото Алексея Пирязева.

Тулячка Галина Луговая решила заняться спортом только в 50 лет и сейчас убеждена, что все преграды и запреты — у человека в голове.

Пробуйте, делайте — и результат обязательно будет! Слово нашей героине.

...Из моих 60 лет 24 года я ухаживала за больным ребенком. Когда мне было 50 лет, а моей дочке Наташе 18, я серьезно задумалась о том, что ее жизнь и комфорт зависят только от моего здоровья, моих суставов, позвоночника. Я поняла, что нужно заняться собой. На тот момент при росте 150 см я весила 72 кг и была похожа на шарик. У меня очень болела спина, из-за боли в колене я хромала. Постоять в очереди, в храме для меня было сложно — ныла спина. И я задумалась, как я буду жить дальше — такая толстая и с такими болями? И решила все изменить.

…Я начала с диеты Кима Протасова, потом перешла на правильное питание. Полностью исключила сахар, хлеб, выпечку. Можно очень вкусно и разнообразно питаться, готовя блюда из простых продуктов — курица, рыба, овощи… Я не покупаю себе ни конфет, ни печенья — чтобы не соблазняться. Если вдруг мне очень сильно захочется, могу купить себе две шоколадные конфеты раз в полгода, съесть и забыть.

… Пошла в фитнес-зал, начала заниматься на тренажерах 2-3 раза в неделю. Мне очень помогло, за полгода похудела на 20 кг. И тут мне в соцсети прислали приглашение в группу одной из школ pole dance. О том, что пилон вращается, я узнала только на первой тренировке. До этого никогда даже не слышала об этом виде спорта. Я уже была в неплохой физической форме, у меня был рельеф, я была достаточно сильной. И я пришла попробовать.

… Это очень красивый, эстетичный, захватывающий вид спорта. По роду своей деятельности я занимаюсь с больными детьми: неговорящими, с психическими отклонениями, что требует большой эмоциональной отдачи. Я учу их общаться. К этим детям нужно приходить с чистой душой. Что бы в твоей жизни ни происходило, ты на их агрессию должен отвечать теплотой и любовью. Так вот, после занятий на пилоне я чувствую физическую усталость, абсолютно очищенную от мыслей голову и чистую душу. Наташа ушла три с половиной года назад — тогда у меня был перерыв в занятиях, но я заставила себя вернуться. Пилон лечит, какие бы трудности ни были — эмоциональные или физические.

…На пилоне я с 2015 года. В этой студии — шесть лет. Сюда приходят девчонки разного возраста, худенькие, полненькие… На первой тренировке никто не дает выполнять сложные элементы, все постепенно. К двум месяцам занятий укрепляются руки. Привыкает к пилону кожа — именно через нее идет сцепление с пилоном, поэтому у нас такие открытые костюмы. Должны быть голые бока, руки, локти, колени, бедра — именно этими местами идет крепление. Если занимаешься регулярно, становятся другими ноги, руки, плечи, зона декольте. Все это я вижу в зеркале, и увиденное мне очень нравится.

Сейчас у меня не болит ничего и никогда. Я не пью таблетки. У меня не болит голова, у меня прекрасная чистая печень, хороший желчный пузырь. Давление я привела в норму без лекарств за счёт специальной тренировки сосудов.

…С 2021 года пилонный спорт признан именно спортом. В правилах прописаны жесткие требования к костюмам, элементам, музыке. Этот спорт помогает выработать целеустремленность. Мне в моем возрасте не все элементы даются, но я пробую!

Первые соревнования по pole dance в моей жизни состоятся в Воронеже 11 мая. Иду туда не затем, чтобы выпендриться, для меня нет цели помериться шпагатом с молодежью.

Я хочу прикоснуться к празднику: это будет отборочный тур по ЦФО, моя категория — «Мастера 60+ любители». Если я наберу нужное количество баллов, то меня пропустят на чемпионат России. Буду я там одна, потому что спортсменов в таком возрасте по ЦФО больше нет. Меня это не смущает и не огорчает.

Подготовка очень серьезная. Вижу, как я выросла за эти полгода. Четырехминутный танец будет на двух пилонах — по две минуты на статичном и на динамичном. Я делаю это не ради награды, но тот путь, который я прошла в процессе подготовки, очень важен для меня.

…Как мои родные относятся к моему увлечению? По-разному. Муж Юрий, а мы уже 38 лет в браке, никак к этому не относится. Он не смотрит и не интересуется. 37-летний сын Виталий на праздновании моего 60-летия сказал: «Мама, по возможности не слезай с шеста!» И я поняла, что он одобряет мое увлечение и гордится мной.

Для многих людей я — мотиватор. Я сильная, я красивая, я бодра духом, я позитивная. На сколько я себя ощущаю? На 30 лет!

Девчонки, с которыми я занимаюсь, мне как ровесницы. У нас много общих тем. Я родилась при Хрущеве, жила при Брежневе, была комсомолкой, но я не чувствую возраста.

…Если кто-то и покрутит пальцем у виска, то у таких людей, видимо, сформировано неправильное отношение к пилону из-за стрип-клубов. Не все воспринимают pole dance как спорт. А это красивый и очень тяжелый вид спорта — нужно поднять свое тело на руках, удержать его ногами. Это трудно, и это часто — преодоление себя.

…Для меня спорт стоит на одном из первых мест, я свою жизнь подстраиваю под него. Я не пропускаю тренировки. Для большинства людей новогодние праздники — застолье, поспать, может, прогуляться… Для меня праздник — прийти на пилон. Мои тренеры — Татьяна Костина и Вероника Ильинская. Вероника готовит меня к соревнованиям.

…Если вы все еще думаете, заняться вам спортом или нет, то мой совет — нужно прийти, попробовать и… не пожалеть! Или пожалеть. Но главное — попробовать. Все страхи — у нас в голове.

