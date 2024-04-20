Созависимость: откуда берется и как проявляется

Поговорили об этом с психологом Анной Ахмеровой

Тема созависимости очень и очень большая. Ей посвящены целые курсы и множество книг. Самые разные исследования говорят о том, что все мы в той или иной степени обладаем чертами созависимой личности. Сегодня я хочу простым языком поговорить с вами о понятии созависимости и том, откуда она появляется в человеке.

Изначально термин созависимость использовался по отношению к людям, которые состоят в отношениях или живут с людьми с зависимостью (алкогольной, наркотической). Позже врачи стали отмечать, что у этих людей есть некоторые сходства в том, как они себя ведут, какой у них образ жизни, психологический и эмоциональный статус, личностные характеристики. И со временем термин созависимость начали использовать для определения того, как человек строит свои отношения с другими людьми, как живет, как выстраивает отношения с миром.

Частый вопрос — является ли созависимость болезнью?

С точки зрения психиатрии, такого диагноза, как созависимость не существует. НО. Надо обязательно понимать, что в основе созависимости всегда будет личностное расстройство. А вот расстройство личности — это болезнь.

Какие признаки указывают, что у человека есть расстройство личности?



Мы можем это понять, если посмотрим на то, как человек живет. Протестируем все сферы жизни человека. Насколько они реализованы. А именно:

Биологическая: забота о своем здоровье, следить за питанием, соблюдение режима сна и бодрствования, наличие физической активности. У человека с расстройством личности могут быть нарушения сна и пищевые расстройства. Психологическая: забота о своем психологическом и душевном здоровье. Забота о внешней психологической среде. Здоровый человек не сможет находиться в психологически не благоприятной обстановке или отношениях, где он подвергается физическому или эмоциональному насилию. Социальная: близкие отношения с другими людьми (дружеские, романтические, родственные), состоять в сообществах, соц группах. Человеку с расстройством личности очень сложно находится в длительных стабильных отношениях с другими людьми. Финансовая: забота о своих финансах, организация финансовой безопасности для себя. Здесь также мы часто наблюдаем неспособность человека самостоятельно позаботиться о себе финансово, научиться закрывать все свои потребности без помощи других людей. Профессиональная сфера: самореализация в профессии, развитие в каком-либо деле. Наличие хобби, умение организовать себе досуг.

У созависимого во всех этих сферах будут провалы и отсутствие стабильности. Благополучие или не благополучие в этих сферах человек будет связывать с другими людьми.

Более точно расстройство личности диагностируется психиатром или психотерапевтом.

Как формируется созависимость?

Созависимость — это всегда младенческая травма (от рождения до года). Под травмой не обязательно будет жестокое физическое обращение. В таком возрасте для ребенка травма — это отсутствие матери по каким-либо причинам, нестабильное эмоциональное состояние матери, конфликты в семье. Это очень важно понимать. Потому что есть устойчивое мнение в обществе, что если не били, то все было хорошо. К сожалению, отсутствие физического насилия — не есть гарантия благополучной атмосферы в семье.

Давайте рассмотрим самые распространенные причины возникновения младенческой травмы:

Вынужденное разлучение с матерью по медицинским причинам. Например, сразу после родов. Ребенка или мать могут поместить в отделение интенсивной терапии. Или маме потребовалось лечь в больницу на длительный период. В любящей семье это потом компенсируется. И травма может и не проявиться в последствии. А если все это происходит в деструктивной семье, то со временем и с возрастом травматический опыт усугубляется. Мать бросила ребенка. Здесь все понятно. И такое разлучение — сильнейшая травма. Но опять же, если ребенка в этом же периоде взяла приемная семья, где атмосфера любви, заботы и защиты. То созависимость может и не сформироваться, а расстройство личности не будет таким сильным. Мать била, душила, толкала, швыряла ребенка. Мать не хотела ребенка. Или изначально хотела, но когда ребенок появился, ей эмоционально стало невыносимо и тяжело справляться. Таких мам очень много. Самая распространенная причина — психика матери не выдерживает психику ребенка. То о чем в предыдущем пункте написала.

Что значит выдерживать или не выдерживать психику ребенка?

Представьте себе, что мама для ребенка — это некий контейнер, в котором она его размещает и носит. На момент беременности буквально носит в себе. А после рождения «носит» эмоции ребенка в своей психике, как в контейнере. И мы говорим про все эмоции ребенка — его плач и крик особенно. И мама, которая спокойно может принимать плачь и крик ребенка — залог его здоровой психики. Спокойно — это не значит равнодушно, пожалуйста, не путайте :) Если мама начинает злиться, паниковать, ругаться, кричать, плакать или игнорировать, плачущего младенца, уходить от него. То для ребенка это считывается, как опасность и угроза для жизни. Это и ложится в основу младенческой травмы. Надеюсь, я это не очень сложно объяснила :)

Вернемся к понятию созависимость.

Рассмотрим показатели созависимых отношений и признаки созависимой личности:

Созависимость — это всегда про слияние. Человек любит находиться в слиянии с другим. Не только физическое нахождение 24/7, но в большей степени речь о психологическом слиянии. Признаки психологического слияния: желание спасать партнера, желание менять партнера, ощущение «ты единственный, ты лучше всех, ты самая-самая», желание быть единственным интересом в жизни партнера. Для созависимых невыносимо, когда у партнера появляются какие-то интересы, кроме них самих. Созависимый человек может выдерживать огромное количество боли и нестабильности. Так как его психика знает как это выдерживать из детства. В созависимом человеке есть огромная грандиозность — я могу кого-то изменить и меняю, я могу повлиять и влияю, я управляю чьей-то жизнью. Внутри созависимого всегда много власти над партнером У созависимого будет ощущение своей уникальности или особенности В созависимых отношениях много конкуренции и перекидывания между партнерами чувства вины. И соревнование «кто из нас главное зло в паре» Созависимые не удерживаются в настоящей близости с другим человеком. Им сложно видеть личность человека с его чувствами. Созаивисимые женщины — всегда созависимые матери, которые не видят ребенка с его потребностями. А видят себя. В созависимых всегда много стыда. За себя и за других.

Отдельно надо сказать про Ярость. Ее в созависимых очень много.

Созависимые внешне чаще всего тактичные, правильные, внешне не конфликтные. Но внутри много подавленной ярости. Как она проявляется в отношениях? Созависимый находит партнера, с которым он легально сможет ярость проявлять. Например, партнер с зависимостью, на которого можно будет ругаться и орать. Или партнер, который будет применять насилие и в ответ тоже можно будет проявлять агрессию. Это будет ярость направленная вовне.

Также ярость может быть направлена внутрь, против себя. И тогда это будут все виды саморазрушающего поведения. Зависимости, деструктивные отношения, решения и поведение, которые будут ухудшать жизненные условия и качество жизни.

Почему так важно понимать есть ли у нас созависимость и зачем это видеть в себе?

Дело в том, что все что с нами происходит — это проигрывание нашей внутренней травматики. Поэтому так важно с этим разбираться. С причинами и следствиями. Вы наверняка слышали выражение, что люди притягиваются друг к другу своими травмами. Пока мы отрицаем в себе наличие расстройства или созависимости мы снова и снова будем оказываться в болезненных для себя отношениях.

Человек никогда не оказывается случайно в каких-то отношениях.

Помните, пожалуйста, что созависимость — это не приговор. И если вы замечаете в себе проявления созависимости и понимаете, что это негативно влияет на вашу жизнь, то это можно корректировать и менять в себе. Путь не быстрый, но того стоит :)

Обнимаю вас!