В Туле вырос спрос на дачи. За сколько можно купить или арендовать дачку на лето?

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Моду на дачи вернула пандемия

Собственно говоря, устоявшегося рынка, как по вторичке или новостройкам, в дачной сфере нет. В последние годы понятие «дача» претерпело изменения. Раньше дачами называли только то, что находится в СНТ. Сейчас же выражение «поехали на дачу» размылось от возделывания малюсенького огорода в СНТ «Металлург» на Косой Горе до аренды роскошных коттеджей в Алексинском районе.

Сегодня под словом «дача» специалисты по недвижимости понимают буквально «загородный домик на земле». Будь то в СНТ либо индивидуальный жилой домик на земле ИЖС за городом.

О том, что сейчас продают и покупают, поговорили с нашим экспертом Ольгой Лебедевой, руководителем отдела продаж жилой недвижимости АН «Твинсервис».

Ольга Лебедева — У многих людей мышление поменялось именно в ковидные времена, весной 2020-го, когда мы все сидели по домам. Людям хотелось выбраться из душного города. И пандемия реально возродила рынок дач и недорогих загородных домиков недалеко от Тулы. Они снова стали пользоваться повышенным спросом.

Туляки стали чаще продавать дачи: что почем?

Ранняя весна в этом году оживила рынок дачной недвижимости раньше обычного. Сезон покупки дач, садовых домиков, земельных участков с домиками, которые пригодны именно для летнего проживания, достаточно короток: он стартовал в начале апреля и продлится максимум до начала августа. После этого дачки уже вряд ли будут кому-то нужны. То есть все, кто планирует приобрести или продать дачу, делают это именно сейчас.

Сегодня на популярном сайте бесплатных объявлений в Тульской области почти 1000 позиций в категории «Купить жилье/дача».

— Рынок дачной недвижимости — понятие расплывчатое, и обрисовать его параметры непросто: разброс цен на дачи значительный, — говорит Ольга Лебедева. — Под Тулой можно найти скромную дачку за 350-400 тысяч рублей. За эти деньги дача с шестью сотками будет в 20-30 минутах езды от города: неплохой подъезд, подведена вода, относительно ухоженный участок с плодовыми деревьями. И документы на недвижимость будут в порядке. Таких много на Калужском и Московском направлениях.

В последние год-два пошла мода на небольшие современные домики — барнхаусы или А-фреймы.

Это уже не совсем дачи в их классическом понимании. Таких много в направлении Алексина и Заокского, а также в бывшем Ленинском районе. На них цена стартует с 1,5-2 млн руб.

Но и на обычные дачки цены прилично выросли, особенно если на шести сотках возможно круглогодичное проживание: чистят дорогу, не отключают сезонно воду и электричество, есть источник отопления.

Примерные цены на дачи в Туле и области:

Есть значительно дешевле, но это означает, что, скорее всего, дача без света и воды и добираться туда будет совсем неудобно. А жить — и вовсе негде:

Самые дешевые дачи в области — это значительно удаленные от Тулы полузаброшенные и заросшие участки с ветхими домишками. Тут цены вообще до 100 тыс. руб.:

— В Тульской области очень много дач, которые продают дешево. И если вы увидели такое объявление, это не значит, что оно фейковое. Дача — недвижимость особая, за ней нужен уход. И если пропустить даже один сезон, участок зарастет травой и сорняками, дача перестанет иметь товарный вид, — поясняет Ольга. — У моих клиентов недавно была такая ситуация: у пожилого мужчины умерла супруга, ему одному ухаживать за дачей было тяжело. И он продавал ее за довольно низкую цену.

Строить или покупать? А в ипотеку можно?

По словам специалистов, чем строить дачу, выгоднее купить готовую, учитывая значительно подорожавшие из-за санкций и высокой инфляции стройматериалы. Вообще, предложений очень много, найти что-то на свой вкус и кошелек можно, к тому же продавцы дач всегда охотно торгуются. Так что в Туле своими силами строят, пожалуй, только умельцы. Те, кто предпочитает все делать своими руками, основательно и именно так, как им хочется.

Некоторые умудряются покупать дачную недвижимость в ипотеку, такие случаи есть. И даже с привлечением средств материнского капитала. Но дачку в классическом понимании приобрести в ипотеку не получится: нужны оформленные определенным образом документы на землю и строение.

Риелторы отмечают: покупку дачи с участком нельзя рассматривать как вложение средств. Туляки покупают свои шесть соток, просто когда возникает потребность бывать на природе либо заниматься садоводством-огородничеством.

Что влияет на цену дачи?

Многое. Основные пункты очевидны:

Расстояние до города

В Туле есть дачные кооперативы, которые находятся практически в черте города. К примеру, огромный массив дач — в сторону Косой Горы, прямо за Зеленстроем. Несмотря на близость металлургического завода, дачи здесь пользуются спросом. Согласитесь, шикарно: за относительно небольшие деньги у вас есть маленький частный домик, в который при желании можно зимой приходить пожарить шашлыки, а летом — посадить зелень и провожать закаты.

Такой же большой массив дачных участков находится на выезде из Тулы в сторону Москвы. Дачи там небольшие, и многие покупают там участки, чтобы впоследствии отстроиться.

Экология

Также не самые дешевые дачи в экологически чистых районах. В Тульской области это Дубенский, Алексинский, Заокский, Ясногорский.

Наличие водоема и леса

Если в СНТ есть чистый пруд или река рядом, где можно купаться или ловить рыбу, это добавит даче цену. Также плюс к цене — грибные леса, люди обращают на это внимание.

Членские взносы

Они бывают разными. Их размер напрямую зависит от типа СНТ. В одних — и дома классные возведены, и газ подведен, и бани есть, и охрана, и круглогодичный подъезд. В таких товариществах дача может быть хорошо отстроенным жилым домом. А есть СНТ крайне скромные, с заброшенными домами и практически отсутствующим правлением. Членские взносы там самые низкие.

Наличие устойчивой связи

Наличие или отсутствие связи влияет на стоимость дачных участков. О том, почему это важно, мы спросили у эксперта.

Рима Стрельникова — Прежде чем решить, где купить или арендовать дачный домик, советуем проверить наличие качества связи. Все-таки дача — это не только огородные и садовые участки, но еще и отличное место для спокойного отдыха на свежем воздухе, — говорит Рима Стрельникова, руководитель департамента эксплуатации сети макрорегиона «Центр» Tele2. — И проводить его лучше всегда с комфортом: общаться с родными и близкими, смотреть фильмы и видео, пользоваться социальными сетями в привычном режиме.

— В последние несколько лет активно расширяется покрытие на территориях дачных массивов Тульской области, например в одном из самых экологичных районов — Заокском, говорит Рима. — Поэтому рекомендуем рассмотреть для покупки дома в Волковичах, Романовских Дачах, Прокшине и Новоселках. Туляки также могут быть уверены в хорошем качестве сигнала по пути в Алексин и Венёв: Барсуки, Плеханово, Хрущево, Волынцево, Медвенка. Кроме того, к началу весеннего сезона модернизирована сеть в порядка 40 деревнях и селах, чтобы садоводы и огородники могли эффективнее проводить свое время.

Сниму на лето

Myslo поискал объявления о сдаче дачных домиков в долгосрочную аренду (обычно с мая по октябрь) и обнаружил, что их практически нет.

В разделе долгосрочной аренды дач на том же «Авито» — всего 12 объявлений.

В агентства недвижимости по поводу аренды дач на лето или суточной аренды люди не приходят. Ищут по редким объявлениям либо обращаются напрямую к председателям понравившихся дачных кооперативов. У тех есть все контакты владельцев участков. То есть дачу уже подбирают на месте.

На лето дачи сдают те, кто не хочет продавать дачный участок, но не может или не хочет обрабатывать землю. Тут либо нанимать кого-то для регулярного ухода, либо сдавать дачу. Пусть и за небольшие деньги.

Цены в Тульской области такие:

Либо такие:

В материале использованы скриншоты с сайта avito.ru, раздел «Недвижимость».

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