Без пяти минут катастрофа: почему в тульских районах так плохо с водой и есть ли выход из ситуации

Фото Юлии Королевой и из архива Myslo.

Ситуация с водоснабжением в районах Тульской области — одна сплошная боль. Проблемы из года в год одни и те же и со временем только усугубляются. Это 90% износа коммуникаций, местами много больше; почти повсеместное отсутствие ощутимых инвестиций в основные фонды. И если в Туле всё в целом неплохо, то отъедешь за 20+ километров от центра — и вкусишь все «прелести» жизни в районе.

Среди самых проблемных муниципалитетов по водоснабжению традиционно называют Киреевский, Узловский, Плавский, а также городской округ Донской и поселок Новогуровский.

Именно там, в районах, самые изношенные трубы и водозаборы, а оказывают эту услугу водоканалы, работающие зачастую вообще без лицензий и тарифов. Они копят непомерные долги перед ресурсниками, из-за чего перманентно банкротятся.

После очередного банкротства на их местах возникают новые организации, в списке учредителей и руководителей которых мелькают одни и те же фамилии.

Но опустим «головную боль» чиновников о том, где взять деньги на новые трубы, как войти в федеральные программы и получить помощь. В первую очередь эта проблема касается людей. Им слово.

Когда водоканал — птица Феникс

В город Липки Киреевского района нас пригласили Анна Низамова и Валентина Шебанова. Женщины — председатели ТОСов, Липок и поселка Комсомольского. Myslo уже не раз писал об отвратительном водоснабжении Липок. Вернемся в город еще раз.

Валентина Шебанова — Мы из крана воду не пьем и не готовим на ней — слишком грязная и желтая. Покупаем «пятишки» либо ездим на родник — набираем большие бутыли воды в запас. А как еще? На нашей воде даже картошку в мундире не станешь варить — страшно. В городе два водозабора — Южный и Северный, — рассказывают активистки. — С Южного нормальная вода, а вот у нас, с Северного, — проблема на проблеме. Во-первых, вода — ненадлежащего качества (есть заключение Роспотребнадзора), то есть с нас берут как за питьевую, а подают техническую воду. Во-вторых — постоянные отключения, иногда из-за аварий, которых из-за изношенных труб в городе предостаточно.

— Но бывает и такое, что отключают без видимых причин, — говорит Валентина. — Зачем это нужно — не понимаю. Был случай, что остались в Комсомольском без воды. Звоню — «Работаем, насос поднимаем, кран приехал». Не поверила, поехала на водозабор. А там никаких работ и в помине нет. Сняла на видео всё, снова звоню — «Работаем, работаем, здесь и сейчас». Услышав, что я на месте и никакие работы не идут, замялись... и воду включили! Вот что это?

За воду у себя в Комсомольском Валентина Шебанова, к слову, не платит, считая, что за плохое качество воды платить не должна: «Я же не плачу за тухлую колбасу в магазине? Почему за воду должна?»



Результаты исследования воды в Комсомольском, которое проводили в 2023 году по заявлению Валентины Шебановой.

Анна Низамова — У нас водоканалы — частные. Каждый год старый банкротится, на его месте открывается новый, берет в аренду сети и оборудование на водозаборе и распоряжается водой. Владельцы новых ООО меняются, но остается «непотопляемым» один человек — Юрий Кузнецов. Он формально то гендиректор, то исполнительный директор, то еще кто… Но понятно, что всем занимается только он. Иногда у нас диспетчеры аварийки сразу его телефон дают по авариям. Меняются главы района, меняются эти ООО бесконечные, а он остается. Это не странно?

— Если случается авария, деньги на ремонт выделяет район, — поясняет Валентина. — Интересно, куда тогда деваются деньги, которые водоканал собирает с жителей за воду?

Платежки жителям приходят исправно.

Как один район пять водоканалов обслуживали

Проблема с водоснабжением не только в Липках. На территории Киреевского района уже много лет действовало несколько частных водоканалов. Накапливают критический объем задолженности — банкротятся, потом открываются вновь. Не секрет, что основные статьи расходов частного водоканала — это оплата электроэнергии за работу насосов и другого оборудования и ликвидация последствий коммунальных аварий (да и то, на это деньги всегда находились у местных администраций). И всё.

Никаких вложений в основные фонды, обновлений оборудования, прокладки новых труб частный водоканал делать не обязан и резонно для своего положения не делает. Но деньги с жителей собирает.



Город Липки. Очередной порыв ветхой трубы.

За последние годы у киреевской воды сменилось пять хозяев. Воду жителям подавали: в Болохово — ООО «ВодСервис», ООО «Киреевский водоканал», ООО «Профессионал-М», ООО «Акваресурс», ООО «Болоховский водоканал» (действующий); в Киреевске — ООО «Горводоканал», в Липках — ООО «Водоресурс-К», ООО «Липковский водоканал» (недействующий), «Аквасервисплюс», ООО «Ресурсник». Кто-то банкротился, накопив долги (например, «Профессионал-М»), на его место приходила новая организация.

Не вдаваясь в юридические подробности, отметим: в списке учредителей и руководителей всех этих фирм мелькают одни и те же фамилии.

К слову, они же значатся в учредительных документах местных управляющих компаний.

Известно, что деятельность этих ООО часто попадает в поле зрения правоохранительных органов и прокуратуры, даже были возбуждены уголовные дела о мошенничествах. Но чаще всего по шапке достается главе, например как здесь.

«Ну а кто еще должен отвечать за водоснабжение населения?» — спросите вы. И удивитесь. У каждого муниципалитета должен быть Устав, в котором прописаны в том числе вопросы ответственности администрации. Заглянем в Устав администрации Киреевского района. Статья 8 — «Вопросы местного значения муниципального образования Киреевский район».

Читаем пункт 4: «Организация в границах МО Киреевский район электро- и газоснабжения городских и сельских поселений <…>». А где же вода?

В Уставах, например, города Тулы или города Москвы наряду с газом и электричеством значится и организация водоснабжения. Здесь же все, видимо, устроено по-другому.

Зачастую у местных частных водоканалов нет лицензий на добычу и поставку воды (как, например, в Узловой), а еще — установленных тарифов.

Myslo сделал запрос в региональный комитет по тарифам. И вот какой ответ мы получили:

— Постановлением комитета Тульской области по тарифам от 14.12.2023 № 49/1 тарифы на 2024 год на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение установлены только для следующих ресурсоснабжающих организаций Киреевского района: ООО «Горводоканал», ООО «Акваресурс», ООО «Водоснабжение» и ООО «Восток -Сервис».

ООО «ВодСервис», ООО «Киреевский водоканал», ООО «Профессионал — М», ООО «Липковский водоканал», ООО «Водоресурс-К» услуги в сфере водоснабжения и водоотведения не оказывают (ликвидированы).

29 марта 2024 г. расчеты для утверждения тарифов на водоснабжение и водоотведение представило МКУ «Приупское».

ООО «Болоховский водоканал» и ООО «Ресурсник» с заявлением об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение в комитет не обращались.

«Закон о водоснабжении в Тульской области не работает»

Жители Липок уверены: чтобы их победить, оружия не нужно. Доступ к водозабору здесь открыт для всех, в этом корреспонденты Myslo убедились лично.

Ворота открыты, доступ к объекту полностью свободен. Внутри — никого. Заходи кто хочешь, делай всё что заблагорассудится.

Директора водоканала мы встретили на соседней улице — руководил ликвидацией очередного порыва водопровода. Юрий Кузнецов — тот самый человек, чье ФИО фигурирует во многих учредительных документах частных водоканалов Киреевского района. Как выяснилось позже, не только Киреевского.

— Водоснабжением в районе должен заниматься либо МУП, либо частник — по договору концессии. Инвесторы сюда не идут, потому что здесь пятидесятипроцентные убытки — 1 млн убытков в месяц по этому городишке, шутка ли! МУП открывать здесь депутаты категорически не хотят, потому что сразу — убытки, банкротство, и банкротится автоматом учредитель, то есть администрация. Со всеми вытекающими. Это чревато.

Закон о водоснабжении в Тульской области не работает. По закону заниматься водоснабжением у нас нереально. Только концессионеру: кто-то должен прийти сюда с большими, очень большими деньгами, вернуть которые здесь не получится.

И чтобы не возникла чрезвычайная ситуация по водоснабжению в городе, просят заниматься этим меня. По 135-му Закону «О защите конкуренции» администрация без конкурса может отдать в аренду водозаборные сооружения всего на месяц. Концессионер не нашелся — продляем договор еще на месяц. В таком режиме я работаю здесь полгода, чтобы соблюсти закон.

В этой фирме я исполнительный директор, учредитель тут — болоховский.

Вторая проблема — тотальные долги населения. Половина не платит, причем нагло, без причин: «Не хочу — не плачу». С 2017 года точно знаю, что население Липок имеет долги по ЖКХ в размере 50 млн рублей. Спросите, почему не сужусь с ними? По каждому подавать иск — разоришься на одних судебных расходах — пошлины, юристы. Для этого нужна прибыль, а у нас ее нет.

То есть 5000 населения не платит — я должен в месяц 5000 исков подать. Вы представляете вообще такую систему? И толку все равно не будет: суд вынесет решение, а приставы все равно ничего не взыщут — нереально. Судебные приказы, скажете? Нет, чтобы их отменить, достаточно сейчас четыре слова написать: «С приказом не согласен».

— И что же, работаете в убыток?

— Да!

— А зачем тогда работаете?

Юрий Кузнецов объяснил этот феномен «социальной функцией»:

— Чтобы я и моя семья могли попить и помыться. Я сам из Липок, тут родился и 58 лет живу.

По словам Кузнецова, выход из такой ситуации есть, но сложный и дорогой.

— Вот я сейчас в политику полезу, но тем не менее. Прошла налоговая реформа. Теперь налоговая может всё: не заплатил налог — невыездной, арестовали имущество, счета. По газу такая же история: не оплатил — отключили, не пустил в квартиру — штраф. А я стучу — мне из-за двери кричат: «Пошел ты ****!» У энергетиков аналогичная ситуация — отключают абонентов без проблем, пока долги не оплатят. А не заплати за холодную воду и канализацию — ничего не будет! Пени 0,01 процентная ставка — поэтому и не платят.

Третья проблема — низкие тарифы. Вот я сейчас в Липках работаю «на птичьих правах», каждый месяц перезаключаю аренду с администрацией. Поэтому тариф мне установить невозможно. За основу берут официально утвержденный тариф 2017 года — 29 рублей за куб.

И даже те незначительные повышения, которые прошли за эти семь лет, — мимо нас. С повышениями вода в Липках должна стоить сейчас 54 рубля за куб. А мы всё берем 29. А вообще себестоимость воды — более 100 рублей. Объяви такой тариф населению — будет социальный взрыв. Не получится...

Когда я впервые пришел гендиректором водоканала в Липки в 2017 году (это была организация «Водоресурс-К». — Прим. авт.), мечтал сделать красиво! Ничего не вышло. Отработал год и загнулся. Всё обвалилось.

Кузнецов рассказал, что в Липках — два водозабора, Северный и Южный. На юге вода мягкая и хорошая, идет через известняк. На севере — через руду. Этот водозабор строили для предприятий, для технических нужд. Когда предприятие закрылось, скважину подарили городу.

— Вода оттуда неопасна, просто жесткая — превышение только по этому пункту, это ее естественный недостаток, — резюмировал работник водоканала.

К слову про водозаборы: администрация района несколько лет назад разрабатывала проект, по которому Северный водозабор надлежало законсервировать, а на юге построить новые водозаборные сооружения, которые снабжали бы водой весь город Липки. Проект оказался недешевым: по некоторым данным, по состоянию на 2020 год цена его составила 570 млн рублей. Денег на него пока не выделили.

Частые отключения воды Юрий Кузнецов объясняет проблемами с электроэнергией:

— Это вопрос к сетевой организации, почему у них так. То непогода, то авария — останавливается насос. Из-за этого, кстати, и давление пониженное, на которое тоже жалуются жители. Для меня каждая остановка водозабора — это гидроудар. А для ветхих труб — вообще смертельно. Это порыв, который нужно устранять, копать в морозы и латать дырявые трубы. Вот жители думают, что я это нарочно всё. Мне заняться больше нечем, как с давлением воды играть — повышать, понижать…

Деньги на ремонт в случае аварии — да, выделяет администрация либо область. Спасибо «Жилкомреформе» — помогают в основном оборудованием и техникой.

Про качество воды могу сказать одно. Вот жители требуют перерасчетов, трясут исследованиями воды. Но водозаборные сооружения у нас 60-х годов, а СанПиН — 2023 года XXI века. Как это соотнести?

Ну, прежде чем СанПиНы такие вводить, вы вкладывайте деньги в водозаборы…

Сейчас правительство большое внимание оказывает улучшению качества воды. Я параллельно гендиректор водоканала в Киреевске, и знаю, что там на водозабор выделили 25 млн рублей по программе «Чистая вода». И это прекрасно, потому что там меняют старинные ржавые трубы на пластик, меняют запорную арматуру, в машзале — новые преобразователи частоты, новая химводоочистка.

А у нас в Липках во всем виноват Кузнецов.

Думаете, МУПы спасут ситуацию? МУП — это колхоз, а мы в 90-х ушли от колхозов. Сейчас возьмите частные поля — посмотреть приятно. Везде должен быть хозяин.

Так что самое главное — это цена на воду. У нас стоимость питьевой воды низкая. 2 куба — 60 рублей. И мы ею машины моем, огороды поливаем, пожары тушим. А в коммерческой палатке цена воды — 6000 рублей за куб.



Кран в квартире Валентины Шебановой.

Есть и положительные примеры

Ситуация не такая безвыходная, как может показаться на первый взгляд. В районах, где обеспечение водоснабжения находится в центре внимания муниципальной власти, всё работает. Как всё устроено в Ефремове, мы поговорили с главой администрации МО город Ефремов Сергеем Балтабаевым.

Сергей Балтабаев — В Ефремове услуги водоснабжения и канализации оказывает муниципальное предприятие. Сборы платежей от населения в МУП «ВКХ» прозрачны. Абонентская служба функционирует с 2016 года, когда ОЕИРЦ передал базу в 19059 лицевых счетов по МКД, 1113 лицевых счетов — по сельским населенным пунктам, 2965 лицевых счетов частного сектора города. То, что абонентская служба аккумулирует денежные средства на счете предприятия в полном объеме, позволяет оперативно решать все производственно-технические вопросы предприятия. По итогам 2023 года собираемость платежей за услуги водоснабжения и водоотведения по всем абонентам составила 98,3%, в том числе по населению — 93,1%. Контролеры абонентского отдела выявляют факты бездоговорного потребления воды, проверяют показания приборов учета и их опломбировку, оформляют и доставляют абонентам платежки.

— На базе водоканала работает аккредитованная водная санитарная химико-бактериологическая лаборатория, которая отбирает пробы и делает анализ питьевой воды по СанПиН, — продолжает ефремовский глава. — Отбор проб проводится ежедневно, контроль остаточного свободного хлора — каждый час. Артезианская вода, которую поставляет жителям водоканал, — высокого качества.

А ознакомиться с результатами исследований можно, как в Туле, на официальном сайте водоканала.

Муниципальное образование участвует в региональном проекте «Чистая вода Тульской области» — системно улучшается качество питьевой воды для наших граждан.

— В селе Шилово в 2021 году построили новую водопроводную систему со скважиной. Стоимость проекта — 51,6 млн руб. В 2022-м — на сумму 10,4 млн руб. отремонтировали 18 артскважин и станцию 2-го подъёма в с. Пожилино, оборудовали частотным преобразователем насосную станцию в с. Дубики.

В 2023 году в Ефремове отремонтировали насосные агрегаты, задвижки на резервуарах водопроводной насосной станции 3-го водоподъема и задвижек на уличных сетях водопровода на сумму более 25 млн руб., а также две водонапорных башни в с. Лобаново и д. Кукуй на сумму 3,1 млн руб.

В планах на 2024 год — капремонт системы водоснабжения в Ефремове с заменой 2,2 км водоводов, замена 21 задвижки на водопроводных сетях города на сумму 15,1 млн руб., ремонт водонапорных башен в Козьминском, Первомайском и Пожилино на 5,9 млн руб.

Так что безвыходных ситуаций, как видим, не бывает. В Туле, по меркам успешных регионов, работа поставщиков воды тоже налажена по закону и чётко.

А вот проблема водоснабжения в районах Тульской области должна оказаться в центре внимания региональных властей и правоохранительных органов. Только тогда ее можно будет поэтапно решить.