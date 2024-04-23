Погода в Туле 24 апреля: до 17 градусов тепла и без осадков

Фото из архива Myslo

В среду в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти, до 10 метров в секунду.

Температура ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.