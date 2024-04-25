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Утро в Туле
25 апреля: турнир по крикам чаек и газонокосилка на подбородке

25 апреля: турнир по крикам чаек и газонокосилка на подбородке

Доброе утро! Врываемся в новый рабочий день и читаем самые свежие хорошие новости. Поехали!

Наконец-то опять тепло. Сегодня в Туле облачная погода, а воздух днем прогреется до +21 градуса.

Девятилетний британец Купер Уоллес стал победителем чемпионата Европы по имитации крика чаек в Бельгии. Эти птицы увлекли мальчика после того, как одна из них напала на него.

Соревнования проводились в бельгийском прибрежном городе Де-Панне. Купер получил 92 балла из 100 возможных, победив в двух категориях - среди детей и взрослых.

Семья мальчика узнала о соревнованиях случайно, когда прохожий услышал его имитацию в магазине и порекомендовал им принять участие.

Сегодня слушаем Savage Garden - To The Moon & Back.

Дэвид Раш из Айдахо, известный своим стремлением к необычным рекордам, вновь поразил мир. Он удерживал работающую газонокосилку на подбородке целых 9 минут 17 секунд, установив новый мировой рекорд!

Это не первая попытка Дэвида покорить данное достижение. Четыре года назад он уже пытался установить рекорд, но результат был аннулирован из-за отсутствия травосборника на косилке. За это время его опередил другой рекордсмен, Ашрита Фурман, с результатом 7 минут 2 секунды. 

Однако Дэвид не сдался и предпринял вторую попытку, которая увенчалась успехом.  Его упорство и целеустремленность позволили ему не только побить рекорд, но и добавить 165-е достижение в свою коллекцию мировых рекордов Гиннесса.

Секонд-хенды и барахолки - не только место для поиска ненужных вещей, но и настоящее царство сокровищ! В них можно найти уникальные винтажные предметы, дизайнерскую одежду по доступной цене или качественные вещи, которые прослужат долгие годы. 

Уникального настроения!

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